ارتفاع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 15.6 مليار ريال للتسعة الأشهر الأولى من عام 2024م

(MENAFN
- SNB) ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي أكبر البنوك السعودية إلى 15.6 مليار ريال للتسعة الأشهر الأولى من عام 2024م، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023م. وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك للربع الثالث من عام 2024م إلى 5.4 مليار ريال، بزيادة قدرها 7% مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من عام 2023م.
وأفاد البنك الأهلي السعودي في بيان على "تداول السعودية" أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 27.1 مليار ريال بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3% وارتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 12%، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 14%.
وارتفع إجمالي الموجودات إلى 1.12 تريليون ريال بزيادة قدرها 8% خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023م، وذلك حصيلة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 9% نتيجة لارتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 6% معتمدة بشكل اساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بنسبة 9% بالإضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 12% كان هذا مقترنًا بارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 8%، في حين ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 634 مليار ريال خلال الفترة مقارنة بالعام المنتهي في ديسمبر 2023م.
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