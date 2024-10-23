سامسونج تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين بخصومات حملة "أسبوع سامسونج" في العراق

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) (بغداد، 23 أكتوبر 2024): أطلقت شركة سامسونج
إلكترونيكس المشرق العربي في العراق حملة "أسبوع سامسونج" وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لتأسيس وبدء مسيرة علامة "سامسونج إلكترونيكس".
وتقدم الشركة عبر الحملة عروضاً مميزة وخصومات استثنائية حصرية على متجر سامسونج الإلكتروني e-store، وذلك على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج بما في ذلك الأجهزة المنزلية الرقمية وشاشات التلفاز وأجهزة الصوت والهواتف الذكية، وذلك حصريًا على متجر سامسونج الإلكتروني، الأمر الذي يتيح للجميع فرصة الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تقدمها العلامة الأكثر ابتكارية في العالم.
وتجسد هذه الحملة التزام سامسونج المستمر بتقديم أفضل العروض والخدمات للزبائن؛ وذلك تقديراً لثقتهم بها عبر عقود من الابتكار، وحرصاً على إتاحة الفرصة لهم لاقتناء أجهزة سامسونج الرائدة بأفضل الأسعار.
وفي تفاصيل الحملة التي انطلقت بتاريخ 21 أكتوبر من العام الجاري 2024، تقدم سامسونج خصومات مغرية تصل نسبتها إلى 20% للمشترين الأوائل السبّاقين لشراء أجهزة سامسونج المنزلية والتي تشمل: غسالات الملابس سعة 18 كغ و 14 كغ و 13 كغ، وجلاية الأطباق سعة 14 طقم، وميكروويف مزود بشواية سعة 40 لتر. كما تضم الحملة خصومات مميزة تصل إلى 30% على أجهزة الصوت وشاشات التلفزيون، بما في ذلك أجهزة تلفاز NEO QLED 8k، وNEO QLED 4K، وOLED، وUHD، والعديد من أجهزة التلفاز بمختلف الأحجام، بالإضافة إلى خصومات تصل نسبتها إلى 36% على أجهزة خلوية مختارة من فئة Galaxy Z، وGalaxy S، وGalaxy M.
من جانبه، صرح السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق، قائلاً: "نحرص في سامسونج على تزويد زبائننا في العراق بأفضل المنتجات المبتكرة، ومع احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين، يسعدنا تقديم عروض استثنائية تعكس التزامنا بتقديم قيمة مضافة لهم. تعد حملة ’أسبوع سامسونج‘ بمثابة فرصة مميزة لزبائننا للحصول على أفضل ما تقدمه سامسونج بأسعار تنافسية. فخورون بما حققناه خلال هذه السنوات ونتطلع إلى تقديم المزيد من الابتكارات مستقبلاً."
وتدعو سامسونج زبائنها في العراق إلى زيارة متجر سامسونج الإلكتروني للاستفادة من العروض الحصرية، الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: أسبوع سامسونج | سامسونج IQ_AR
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