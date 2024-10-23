مركز تسوية المنازعات العقارية يواصل تحقيق نتائج قياسية في الربع الثالث من 2024

(MENAFN
- BCW Global) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أكتوبر 2024: أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة لقطاع العقارات في أبوظبي، عن إنجاز متميز لمركز تسوية المنازعات العقارية "تسوية" خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث انتهى المركز من النظر في 83% من إجمالي المنازعات المعروضة عليه والتي تمثلت في 808 منازعة من أصل 969 ، ، ما يعكس التزام المركز بتسهيل الحلول الوديّة وتعزيز التعاون والثقة ضمن القطاع .
وتجاوزت القيمة الإجمالية للتسوية بالمصالحة 526 مليون درهم إماراتي، وهو ما يعد نجاحاً على صعيد حل النزاعات العقارية خلال هذه الفترة، مما يؤكد حرص المركز على التوصل لحلول توافقية، والحد من النزاعات الممتدة لفترات طويلة بما يدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في السوق العقاري.
وفي هذا الصدد، قال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: "يعكس النجاح المستمر الذي يحققه المركز في عمليات حلّ النزاعات، جهودنا المستمرة نحو تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين من كافة الأطراف، وترسيخ مبادئ المرونة والشفافية في السوق، التي تعتبر أساساً في استراتيجيتنا بعيدة المدى لجذب المستثمرين والارتقاء بالقطاع العقاري، بما يدعم رؤيتنا في تأكيد مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري، وتعزيز الابتكار في تقديم خدمات رائدة تواكب متطلبات المستقبل".
ويعمل المركز وفق نهج استباقي في التعامل مع النزاعات، حيث عقد 1,934 جلسة تسوية خلال نفس الفترة، وأحال 598 نزاعاً إلى دائرة قضاء أبوظبي، للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً، لضمان حصولها على الإشراف المناسب وتقديم الدعم اللازم لجميع الأطراف المعنية.
ومن الجدير بالذكر أنّ "تسوية" يعدّ حجر الأساس في رؤية مركز أبوظبي العقاري لتعزيز المرونة وفق أعلى المعايير العالمية، إذ يواصل المركز دوره في ضمان مصالح كافة الأطراف المشاركة في السوق، ما يسهم في رفع معدلات الثقة ويضمن تحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل في هذا القطاع الحيوي.
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