"إتش أند إتش للتطوير" توسع علامتها التجارية "إيدن هاوس" عبر عرض شقق البنتهاوس في مشروع "إيدن هاوس مراسي" للبيع

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2024: تواصل "إتش أند إتش للتطوير" (H&H Development)، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتكاملة في دبي، توسيع علامتها التجارية "إيدن هاوس"، حيث أطلقت مشروعها السكني الجديد، "إيدن هاوس مراسي"، على طول مراسي درايف في الخليج التجاري، الذي سيقدم لقاطنيه وصولاً سهلاً للمرافق الترفيهية والتجارية الرائدة في دبي.
وتمّ إنشاء هذا البرج الفاخر بتصور من شركة "دي إكس بي لاب" الحائزة على جوائز عدّة، حيث شكّل بتصاميمه الهندسية الفريدة مصدر إلهام لعلامة "إيدن هاوس" التجارية، وها هو اليوم يضاف الى محفظة مشاريعها المتنوعة، لاسيما بعد النجاح الذي حققته مشاريع "إيدن هاوس السطوة" و"إيدن هاوس ذا كانال"، إضافة إلى "إيدن هاوس دبي هيلز" الذي تم إطلاقه مؤخراً.
ويتميز "إيدن هاوس مراسي" بمجموعة حصرية من شقق البنتهاوس الشاسعة المطلة على القناة والمتاحة للبيع، حيث تشمل جميعها نوافذ من الأرض الى السقف توفر إطلالات بانورامية على المدينة، فضلاً عن مساحات معيشة واسعة ووصول سهل الى المصعد الخاص وأفضل وسائل الراحة الصحية والترفيهية.
وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش أند إتش للتطوير": "يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع "إيدن هاوس مراسي"، الذي يعدّ إضافة فريدة الى محفظة مشاريع "إيدن هاوس" بتركيزه الحصري على مساكن البنتهاوس. ويجسّد هذا التوسع السريع واللافت لعلامتنا التجارية التزامنا بتطوير مشاريع سكنية استثنائية تلبي أعلى معايير التميّز وتتيح وسائل راحة عالمية المستوى. ويسهم مشروع "إيدن هاوس مراسي" الجديد في دعم محفظتنا من المشاريع الرائدة في مختلف المواقع البارزة بدبي".
كما قدّمت شركة مايوركا العقارية، بإدارة فخرالدّين مينويي فر، رئيس مجلس إدارتها، المشورة بشأن الاستحواذ على هذا المشروع، وأشرف رافي عاصمي، رئيس مجلس إدارة شركة "بريما لكجري"، على عملية التوجيه الاستراتيجي للبائع بخصوص هذه الصفقة.
وبدوره، قال فخرالدّين مينويي فر: "يعكس هذا المشروع التزامنا الثابت والمتواصل بتطوير مشاريع عقارية فاخرة وعالمية المستوى لعملائنا. ويسعدنا التعاون مع "إتش أند إتش للتطوير" في إعادة تصميم هذا البرج الفريد، إيماناً منا بدور "إيدن هاوس" في إرساء معايير جديدة للعيش الفاخر في دبي".
ويضمّ مشروع "إيدن هاوس مراسي" مجموعة من المساحات المشتركة المصممة لتعزيز تجربة العيش المجتمعية، والتي تشمل مساحة عمل مجهزة بالكامل مع قاعة اجتماعات خاصة، فضلاً عن حمام سباحة بإطلالة مذهلة على المدينة وجناح صحي للراحة والاستجمام وعدد محدود من الاستوديوهات الأنيقة. كما يجسّد هذا المشروع فلسفة علامة "إيدن هاوس" التجارية، حيث سيتيح للمقيمين تجربة حياة مجتمعية توفر أعلى المستويات من الرفاهية والفعالية، تدعمها مجموعة من الخدمات المميزة والمقدمة حسب الطلب، إضافة إلى فريق متخصص يضمن الخصوصية للقاطنين ويلبي متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة، موفراً خدمات تتراوح من تخطيط عطلة نهاية الأسبوع إلى إدارة الرعاية المنزلية. ويمكن للمقيمين أيضًا التمتع بمجموعة من الخدمات حسب الطلب، بما فيها التسوق الشخصي وترتيبات السفر، وكل ذلك في بيئة آمنة وحصرية.
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