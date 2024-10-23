الصكوك الوطنية وصندوق المعرفة يعلنان عن انضمام مدارس جديدة في برنامج التثقيف المالي "المستثمر الصغير"

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- Golin MENA) [دبي - الإمارات العربية المتحدة، 22 أكتوبر 2024] - أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع مؤسسة صندوق المعرفة، عن انضمام 3 مدارس جديدة لبرنامج "المستثمر الصغير" الذي يعتبر أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليصبح عدد المدارس التي سيشملها البرنامج المالي 6 مدارس خاصة في مرحلته الأولى.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الصكوك الوطنية للاحتفاء بالمدارس الجديدة والتي تضم مدرسة النبراس الدولية الخاصة ومدرسة البراعم العامة ومدرسة سانت ماري بعود ميثاء، ويأتي انضمام المدارس الجديدة نتيجة للتفاعل الإيجابي الذي لاقته المبادرة من المجتمع التعليمي بعد بدء تطبيقها في مدراس دبي ند الشبا والخوانيج والبرشاء.
ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بأسلوب منهجي وعلمي ليناسب الطلبة في الصفين الخامس والسادس في مرحلته الأولى إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية الأساسية، وترسيخ ثقافة الادخار لديهم في سن مبكرة، كما ويتماشى البرنامج مع الغايات الاستراتيجية لأجندة دبي الاجتماعية 33 التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية من خلال اكساب الطلبة بمهارات وقدرات متنوعة للمستقل.
وفي كلمته خلال الحفل، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "فخورون بانضمام مدارس جديدة لبرنامج "المستثمر الصغير"، الأمر الذي يعد خطوة جديدة نحو تحقيق مهمتنا المستمرة والهادفة إلى تنمية الثقافة المالية لمختلف فئات المجتمع، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للدخول إلى العالم المالي الذي لا يتوقف عن التطور. نفخر بأن نكون في طليعة هذا الجهد الوطني، ودمج المهارات والمعرفة المالية المهمة في النظام التعليمي، والتوافق بشكل مباشر مع جهود الحكومة للارتقاء بمكانة الإمارة لتكون رائدة في قطاع التعليم.
وعبّر عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، خلال كلمته عن سعادته بانضمام مدارس جديدة إلى برنامج "المستثمر الصغير قائلاً : "سعداء بهذه الخطوة التي تعكس الاتجاه الايجابي لهذه المبادرة المبتكرة التي تم اطلاقها بالتعاون مع شركائنا في الصكوك الوطنية بهدف بتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة المالية اللازمة لمستقبل ناجح، وتمكين الطلبة من اتقان مفاهيم وأساليب الاستثمار والادخار، وسنعمل بدورنا في صندوق المعرفة على تشجيع المزيد من المدارس للانضمام لهذا البرنامج الطموح في المستقبل"
الجدير بالذكر أن برنامج "المستثمر الصغير" الذي تم اطلاقه بداية العام الجاري يغطي في منهجه ترسيخ مفاهيم مالية أساسية وهي إدارة الأموال وطرق الدفع والقروض والديون والمدخرات والاستثمارات، بالإضافة إلى خطط الحماية التأمينية (مع التركيز على نظام التكافل الإسلامي)، والتخطيط المالي الشامل.
كما سيتم اشراك الطلاب في ورش عمل وتمارين تفاعلية تتيح لهم اختبار تجاربهم المالية في سيناريوهات الحياة الواقعية لضمان استيعابهم للمفاهيم، حيث ستساعدهم هذه الورش في اكتساب مهارات اتخاذ القرارات المالية وحل المشكلات والإسهام في رسم معالم المشهد الاقتصادي للمستقبل.
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