بنك العز الإسلامي يتعاون مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) لدعم القطاع الخاص في السلطنة

(MENAFN
- djembe consultants) مسقط، عمان - 23 أكتوبر 2024 تعزيزًا لمكانته باعتباره أحد المصارف الإسلامية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، وقع بنك العز الإسلامي مؤخرًا اتفاقية مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) . وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من التسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع المبادئ الإسلامية.
وقع الاتفاقية نيابة عن بنك العز الإسلامي الفاضل/ علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي ووقعها المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) بحضور عدد من المسؤولين من المؤسستين.
وفي معرض حديثه عن الاتفاقية، قال الفاضل/ علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: " يسعدنا أن نكون أول بنك في سلطنة عمان يتعاون مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) إن الشراكة مع المؤسسات المبتكرة والرائدة في مجالاتها تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجيتنا ونحن فخورون بأن نكون روادًا في هذه الصفقة التمويل التجاري. عملاؤنا هم في طليعة كل ما نقوم به، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يمكّن بنك العز الإسلامي على تعزيز حلولنا التجارية وشبكة المراسلين لدينا، مما يمكننا بدوره من تقديم أسعار تنافسية لتمويل رأس المال العامل".
وفي حديثه أيضًا عن الاتفاقية، قال المهندس/ هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية: "نحن سعداء بشراكتنا وعلاقتنا الاستراتيجية مع بنك العز الإسلامي. ويعد هذا أول تعاون لنا في سلطنة عمان ومن المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في السلطنة. ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، لا سيما من خلال تعزيز فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعد دعم هذه الفئة ركيزة أساسية للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة".
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