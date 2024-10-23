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عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

10/23/2024 10:00:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – عبرت فجر اليوم الأربعاء
قافلة مساعدات إغاثية جديدة لأهلنا في غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي مكونة من ٥٢ شاحنة تحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية (غذاء اطفال) وملابس شتوية.

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