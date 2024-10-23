استنشقوا هواءً أنظف وأكثر صحة على مدار العام مع حلول تنقية الهواء PURICARE من إل جي

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- LG-One Gulf) دبي، 22 أكتوبر 2024: تستعد شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) للطقس البارد في المنطقة مع أحدث مجموعة من حلول تنقية الهواء PuriCare التي تتميز بتصميم أنيق يمكن دمجه بسلاسة في أي منزل. وهي مصممة لتوفير هواء أنظف وأكثر صحة للعائلات والأفراد على مدار العام والحفاظ على راحة البال من خلال قدرات تنقية الهواء الفائقة.
تضم حلول "إل جي" أفضل أجهزة تنقية الهواء PuriCare المناسبة لمساحة 659 قدم مربع ببرج واحد وجهاز PuriCare™ 360˚ المثالي لمساحة تصل إلى 675 قدم مربع وجهاز PuriCare ذو البرج المزدوج بمساحة تغطية 1,076 قدم مربع. وتتميز أجهزة تنقية الهواء من "إل جي" بتقنية المروحة المتطورة والمستوحاة من التميز الهندسي لتقنية مروحة الطائرات التابعة لوكالة ناسا المطبقة في طائرات بوينج 747.
وتعمل المروحة المباشرة بزاوية 360˚ وهي مزودة بأجنحة مسننة على تقليل مقاومة الهواء وتعزز كفاءة تنقية الهواء، بينما يضمن نظام الفلترة القوي ومتنوع الوظائف Safe Plus وAllergy Care مع H13 Filter التنقية الشاملة والقضاء على 99.9% من البكتيريا والفيروسات، مع سحب 99.999% من الغبار والمواد المسببة للحساسية والغازات الضارة من جميع الاتجاهات، مما يوفر الراحة لمن يعانون من الحساسية ويوفر بيئة معيشية أكثر صحة.
تم تزويد أجهزة تنقية الهواء LG PuriCare بمستشعر الغبار فائق الدقة PM 1.0، وخاصية المراقبة في الوقت الفعلي والتصفية الدقيقة حتى أصغر الجسيمات، مما يوفر أقصى قدر من التحكم بجودة الهواء.
وتعمل تقنية LG ThinQ على تحسين تجربة المستخدم، مما يتيح لكم التحكم بجهاز تنقية الهواء ومراقبته عن بُعد عبر هاتفكم الذكي. ويمكنكم ضبط الإعدادات والتحقق من جودة الهواء وتلقي إشعارات تغيير الفلتر بسهولة، مما يضمن جودة الهواء المثالية في جميع الأوقات. وتعمل ميزة Clean Booster على نشر الهواء النظيف إلى مسافة أبعد وبسرعة أكبر، مما يجعل هذه الأجهزة مثالية للغرف والمساحات الأكبر.
صممت أجهزة تنقية الهواء LG PuriCare للعمل الآمن والهادئ، وهي الخيار الأمثل للعائلات التي لديها أطفال صغار. ويضمن الأداء الهادئ للغاية النوم والاسترخاء دون إزعاج، بينما توفر التصاميم الصديقة للأطفال راحة البال.
استمتعوا بالفرق في استنشاق هواء أكثر نقاءً وصحةً كل يوم مع حلول تنقية الهواء PuriCare من "إل جي".
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