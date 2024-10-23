stc تختتم رعايتها لمعرض وظيفتي الثالث

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 22 أكتوبر 2023:
اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، رعايتها ومشاركتها في معرض وظيفتي في نسخته الثالثة، والذي أقيم في أرينا الكويت بمول 360 تحت رعاية وحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير للتربية بالوكالة الدكتور نادر عبدالله محمد الجلال.
كما شهد حفل الافتتاح حضور الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الاتصالات الكويتية بالتكليف المهندس عبدالعزيز المذكور، ومدير عام اتصالات الشركات دانة الجاسم، بالإضافة إلى نواف المشري و احمد النويبت وفريقي الموارد البشرية والعلاقات العامة في stc ، والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص. ومن خلال دورها الفعّال في رعاية المعرض الوظيفي، رحبت الشركة بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير للتربية بالوكالة الدكتور نادر عبدالله محمد الجلال في جناحها الخاص و اطلعته على الدور الحيوي و الرئيسي الذي تقوم به stc كشركة رائدة في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في جذب الكوادر الكويتية للعمل في القطاع الخاص. و استقبلت الشركة الباحثين عن عمل في جناحها وقدمت لهم الإرشادات حول أسلوب التوظيف الذي تتبعه الشركة والذي مكّنها من جذب المواهب المحلية التي تتوافق مع ثقافتها.
استقبل معرض وظيفتي أكثر من 30 ألف مشارك، حيث حضرت أكثر من 120 شركة من 14 قطاعًا مختلفًا. بالإضافة إلى ذلك، أقيمت 40 ورشة عمل لمناقشة مواضيع مختلفة ساعدت المرشحين في بناء حياتهم المهنية للمستقبل. فضلاً عن ذلك، عقدت 20 جلسة بقيادة قادة الصناعة المحليين والدوليين. كما أجرى ممثلون من قطاعات مختلفة في شركة الاتصالات الكويتية ورش عمل كجزء من رعاية الشركة الفعّالة للمعرض الوظيفي.
وإلى جانب الورش، شارك ممثلون من stc في حلقات نقاشية مع خبراء آخرين، تناولت أموراً قد تؤثر على الخيارات المهنية للحاضرين. وشهدت حلقة النقاش التي حملت عنوان "كيف نبني مسيرة مهنية احترافية في القطاع الخاص" مشاركة مشعل الرويح وفؤاد البحر ومحمد الرشدان وعمر الكندري وفرح جعفر من مختلف القطاعات في شركة الاتصالات الكويتية .
وضمن مشاركتها، تواجد أعضاء فريق التوظيف بالاضافة الى اعضاء من برنامج سفراء في stc في جناح الشركة، حيث قدموا للطلاب والخريجين الجدد رؤى حول فرص العمل المتنوعة المتاحة في الشركة، وسلطوا الضوء على بيئة العمل الديناميكية. كما كان لاعضاء سفراء من stc دور هام في مساعدة المرشحين المهتمين في تقديم سيرهم الذاتية، وقدموا التوجيه لأولئك الحريصين على بدء رحلتهم المهنية.
وفي تعليقه على المبادرة، أكد المهندس المذكور أن معارض التوظيف تلعب دوراً حيوياً في تمكين الأفراد وتعزيز المجتمع من خلال توفير فرص للباحثين عن عمل تحفز النمو الاقتصادي وتدفع التغيير الإيجابي، قائلاً: "من خلال ربط الأفراد الموهوبين بالشركات الرائدة، تفتح هذه الفعاليات الأبواب أمام فرص عمل واعدة، وتعزز الإبداع والتطوير عبر الصناعات. ونحن في stc نؤمن بأن خلق فرص العمل يعود بالنفع على الاقتصاد بينما يمهد الطريق للنمو الشخصي والمهني، ولهذا السبب حرصنا على المشاركة في معرض وظيفتي في نسخته الثالثة."
ومن خلال مشاركتها في المعرض، هدفت stc إلى مواصلة التزامها بجذب وتوظيف المواهب الكويتية، بما يتماشى مع سياساتها للتكويت والنهج الاستراتيجي لتمكين جيل الشباب عبر مختلف المستويات والمهن. وقد أتاح المعرض لممثلي فريق الموارد البشرية في stc فرصة للقاء الباحثين عن عمل وجهاً لوجه ومناقشة الفرص الممكنة مع رائد الاتصالات في الكويت.
وأعرب المذكور عن خالص امتنانه لمنظمي الحدث على كل جهودهم المضنية من أجل إنجاح الفعالية، وكذلك فريق عمل stc، وأشار: " أما بالنسبة لدورنا في تمكين جيل الشباب، فقد أطلقت stc مبادرات مختلفة على مدار العام تستهدف الخريجين الجدد. حيث نظمنا برامج التدريب الداخلي وبرنامج احتضان المواهب التي سوف يحث الخريجين الجدد الى عرض مهاراتهم وزودتهم برؤى قيمة من خلال التدريب الميداني و العملي داخل الشركة".
وأضاف: "تساعد مبادارتنا الكوادر الشابة على بناء رحلاتهم المهنية الفريدة. حيث حصل أولئك الذين تفوقوا في هذه البرامج على فرص عمل بعد أن أثبتوا أنهم يناسبون بيئة العمل السريعة والديناميكية في stc . وتماشياً مع التزامنا ودورنا كرائد في مجال الاتصالات الرقمية، سنواصل تنظيم والمشاركة في المبادرات التي من شأنها تمكين الشباب ومساعدتهم في تحديد مساراتهم المهنية المختارة."
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