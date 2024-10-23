النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

(MENAFN
- Citigate Dewe Rogerson)
الدوحة، 22 أكتوبر 2024 – أعلن اليوم مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بالمنطقة عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أبرز النتائج المالية:
• ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 3.2٪ لتبلغ 1,598.2 مليون ريال قطري (مقارنة مع 1,549.4 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2023)
• ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 9.0٪ لتبلغ 392.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 359.8 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2023)
• ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 13.9٪ ليبلغ 302.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 265.4 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2023)
• ارتفع العائد على السهم بنسبة 13.9٪ ليبلغ 0.048 ريال قطري (مقارنة مع 0.042 ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2023)
• ارتفع صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية بمقدار 11.4 مليون ريال قطري ليبلغ 30.0 مليون ريال قطري (مقارنة مع 18.6 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2023)
• تظل نسبة الإقراض منخفضة عند 0.74٪ (مقارنة مع 2.8٪ خلال التسعة أشهر الأولى من 2023)
الخلاصة ونظرة مستقبلية
وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال:
"إن الأداء المالي القوي الذي سجلته شركة أعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 يُسلط الضوء مرة أخرى على قوة نموذج أعمالها المتنوع، حيث يؤكد ارتفاع الإيرادات وصافي الربح على أساس سنوي بنسبة 3.2٪ و14.6٪ على التوالي، على أنه نموذج يوفر المرونة بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يمكننا من تحقيق النمو المستدام والاستفادة من الفرص الهائلة التي يولدها الاقتصاد القطري الديناميكي. ويسعدني أن أبلغكم عن تحقيق نمو قوي في صافي الربح عبر غالبية القطاعات التي تعمل فيها الشركة، بما في ذلك القطاع العقاري والإنتاج الصناعي وإدارة الخدمات.
" وبالنظر الى قطاع الإنتاج الصناعي، فقد قدمت كل من شركة أعمال ريديمكس وشركة سنيار للصناعات أداء متميز مما ساهم في تحسن أداء القطاع – حيث شهدت سنيار للصناعات ارتفاعاً كبيراً للإيرادات نتيجة للعقد الذي حازت عليه مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ، في حين شهد قطاع التجارة والتوزيع لدينا انخفاضًا طفيفًا في صافي الربح بسبب تأخير في التسليم وتجديد عقود الصيانة لشركة أعمال الطبية، وفي المقابل حققت كل من شركتا ابن سينا الطبية وأعمال للتجارة والتوزيع التابعتين لنا مجموعة قوية من النتائج التي نتج عنها نموًا في صافي الأرباح.
"وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإن أعمال في وضع جيد للاستمرار بالبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات هذا العام، وتقديم كل كل ما هو بفائدة لجميع أصحاب المصلحة ".
من جانبه، أضاف السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً:
"إن الأداء الإيجابي لشركة أعمال هذا العام يعكس المبادرات الاستراتيجية التي ننفذها بنجاح لتعزيزعملياتنا الأساسية ودعم نمونا الطبيعي والاستحواذ على شركات تكميلية تولد مصادر دخل جديدة. فعلى سبيل المثال، أدت استثمارات التجديد وإعادة التطوير التي قمنا بها في القطاع العقاري إلى استمرار الطلب المرتفع على عقاراتنا، في حين عزز الاستحواذ على شركة "حلول الصيانة والإدارة (MMS)" مكانتنا في قطاع إدارة الخدمات.
"ومن أبرز الإنجازات التي حققناها حصول شركة السويدي للكابلات قطر على عقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة تزيد عن مليار ريال قطري من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لتوريد خدمات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك تركيب كابلات طاقة بجهد يبلغ 132 كيلو فولت، لمشاريع استراتيجية. وايضا في قطاع الإنتاج الصناعي، حيث يعكس تكريم بنك قطر للتنمية لشركة الدوحة للكابلات كمصدر رائد، قدرتنا على توسيع نطاق وصولنا إلى أسواق خارج حدود قطر، هذا بالإضافة الى استمرارنا بتقييم جدوى الاستحواذ الكامل على شركة الأنابيب والصبات المتقدمة. وفي قطاعاتنا الأخرى، نتوقع أن يستفيد القطاع العقاري لدينا من افتتاح الجسر المباشر الذي يربط بين محطة مترو مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والطابق الثاني من سيتي سنتر الدوحة.
MENAFN23102024007104015281ID1108811473