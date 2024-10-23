دبي تستضيف فعاليات الدورة الأولى من معرض ديجي هيلث 2025 كأكبر تجمع لخبراء الصحة الرقمية في العالم

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أكتوبر 2024: ستطلق شركة إنفورما الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض والفريق المسؤول عن معرض ومؤتمر الصحة العربي ومعرض ميدلاب الشرق الأوسط، معرض ديجي هيلث للصحة الرقمية والتكنولوجيا والابتكار في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
سيتضمن الحدث عرضًا لآخر التقنيات الرائدة التي تحدث ثورة في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى لمحة عن الابتكارات المستقبلية التي ستسهم في توفير رعاية صحية أكثر سهولة وتخصيصًا للجميع.
سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على التأثير المتزايد للصحة الرقمية في تعزيز الأمن الصحي العالمي وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية. ووفقًا لشركة جراند فيو ريسيرتش، فإنه من المتوقع أن تصل صناعة الصحة الرقمية العالمية إلى 946 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي قدره 21.9٪. وفي دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 15٪ في العامين المقبلين.
وبهذه المناسبة قالت سولين سينجر، نائبة الرئيس لدى شركة إنفورما ماركتس: "تواجه أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تحديات حرجة، بما في ذلك فجوات المعلومات، وسوء التواصل والحواجز الجغرافية واللوجستية، وباعتباره حدثًا يستقطب جمهورًا عالميًا، يوفر معرض ديجي هيلث منصة مثالية لجمع حلول الصحة الرقمية والتكنولوجيا التي تساعد في التغلب على هذه التحديات وتحديد عصر جديد للرعاية الصحية".
سيشهد معرض ديجي هيلث، الذي يجمع بين أفضل مصنعي تكنولوجيا الرعاية الصحية وكبار المتخصصين الطبيين من جميع أنحاء العالم، مشاركة أكثر من 300 عارض، ومن المتوقع أن يستقبل الحدث حضور أكثر من 3500 زائر من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 700 من الحضور من المستوى التنفيذي، مثل كبار المسؤولين الطبيين ومديري تكنولوجيا المعلومات ومسؤولي الصحة الرقمية ومديري المستشفيات، حيث سيتبادلون الأفكار المبتكرة ويعززون مستقبل الصحة الرقمية على نطاق عالمي.
ويساهم هذا الحدث في توسيع محفظة معارض الرعاية الصحية التي تنظمها إنفورما في الشرق الأوسط، والتي تشمل معرض الصحة العربي، الذي يحتفل بنسخته الخمسين في عام 2025، ومعرض ميدلاب الشرق الأوسط، الحدث الأبرز في المنطقة لقطاع المختبرات الطبية.
وأضاف ويليامز قائلاً: "لقد أصبح مركز دبي التجاري العالمي منذ فترة طويلة مكانًا عالميًا لاستضافة الفعاليات والمعارض، حيث يستقبل ملايين الزوار سنويًا، حيث سيوفر معرض ديجي هيلث منصة مثالية ضرورية للغاية لقطاع الرعاية الصحية الإقليمي والدولي للتواصل والتعاون وإبرام الصفقات التجارية وإقامة شراكات مع رواد التكنولوجيا الصحية".
وسوف تتاح للمشاركين الفرصة لاكتساب رؤى ثاقبة من خبراء مشهورين عالميًا، بما فيهم كلٍ من: ديفيد رو، كبير مسؤولي الخدمات الطبية العالميين ونائب رئيس الرعاية الصحية في مايكروسوفت؛ والأستاذ الدكتور شافي أحمد، الجراح والمبتكر ومستقبل الرعاية الصحية.
سيتم تقديم محتوى إعلامي على ثلاث مراحل مخصصة في معرض ديجي هيلث، حيث ستستضيف مرحلة حول العالم خبراء رعاية صحية مشهورين دوليًا سيشاركون من خلالها رؤى رئيسية حول كيفية تحويل الصحة الرقمية للصناعة، وفي الوقت نفسه، ستركز مرحلة الاتجاهات الكبرى على كيفية تشكيل الصحة الرقمية بشكل إيجابي لمجتمعاتنا، واستكشاف موضوعات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وللمرة الأولى، الصحة في الفضاء، والتي ستضم رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا سكوت بارازينسكي كمتحدث.
ستكشف الشركات الناشئة عن ابتكاراتها في مجال الرعاية الصحية على منصة الابتكار والاستثمار العالمية، حيث سيستمع الجمهور إلى رؤى رئيسية من قبل أبرز المستثمرين العالميين، حيث ستتاح للشركات الناشئة فرصة مثالية لعرض أفكارها على لجنة تحكيم مرموقة في مجال الرعاية الصحية، وسيحصل الفائز على جائزة بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، بما في ذلك 10 آلاف دولار نقدًا، ومساحة عرض لنسخة 2026 من معرض ديجي هيلث، وحزمة من العلامات التجارية لتعزيز استعراض أعمالهم.
كما سيتسنى للمشاركين الاستفادة من برنامج شامل للمحتوى التعليمي كجزء من جلسات "التعلم من القادة". وستغطي هذه الفرص المدفوعة الأجر، التي تقام في غرف مؤتمرات مخصصة، مجموعة من المواضيع بدءًا من معسكرات تدريب المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات إلى دورات متخصصة في السجلات الصحية الإلكترونية، حيث سيدير كل دورة خبير مشهور في مجاله."
سيقدم معرض ديجي هيلث تجارب تفاعلية غامرة في جميع أنحاء المعرض، كما سيوفر عروضًا توضيحية حية، حيث سيعرض العارضون أحدث منتجات الرعاية الصحية الرقمية، بما في ذلك سماعات الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء ومنصات الطب عن بعد.
وفي مكان آخر من الحدث، سيعمل برنامج المشترين المستضافين على ربط كبار صناع القرار المؤهلين مسبقًا بالعارضين بناءً على اهتمامات مشتركة، كما سيتمكن الحضور المدعوون من ميزة الوصول إلى صالات المستثمرين وكبار الشخصيات، والتي توفر مساحات اجتماعات حصرية للاجتماعات الخاصة.
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