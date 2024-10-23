روبريك تطلق حلاً رائداً لإدارة أمن البيانات في المساعد الرقمي مايكروسوفت 365 كوبايلوت

(MENAFN
- teamlewis) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 22 أكتوبر2024: أصبحت حماية البيانات الحساسة وإدارة إمكانية الوصول إليها أكثر أهمية من ذي قبل وذلك نتيجة لنمو المؤسسات وزيادة كمّ بيانات منتجات "مايكروسوفت 365". ونظراً لاستخدام المزيد من المؤسسات لأدوات ذكاء اصطناعي قوية مثل المساعد الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" (Microsoft 365 Copilot)، فإن الحاجة إلى ممارسات أكثر قوة لتأمين وإدارة البيانات تتنامى كذلك. وفي ضوء ما سبق، أعلنت شركة "روبريك" (Rubrik.Inc) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RBRK) اليوم عن إطلاق حل إدارة حالة أمن البيانات (DSPM) للمساعد الرقمي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" والذي يوفر إمكانية الاطلاع الأوسع على البيانات الحساسة والتحكم بها، وتقليل مخاطر انكشافها، وتمكين المؤسسات من تسريع الاعتماد الآمن لـ "كوبايلوت".
وقال مايك تورنيكاسا، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال لدى "روبريك": "تواجه المؤسسات ضغوطاً كبيرة متعلقة بتحسين أمن الكمّ المتنامي لبياناتها. ويساعد حل إدارة حالة أمن البيانات (DSPM) من ’روبريك‘ للمساعد الرقمي ’مايكروسوفت 365 كوبايلوت‘ في حماية تلك الأصول المهمة لممارسة الأعمال، ما يتيح للمؤسسات الاستفادة من قوة الأدوات المبتكرة مثل ’كوبايلوت‘، ومستويات جيدة من أمن البيانات، والتعافي السريع لمنظومة الأمن الإلكتروني لديها، وكل ذلك عبر منصة أمن إلكتروني مرنة وشاملة".
ويعتبر "مايكروسوفت 356 كوبايلوت" مساعداً رقمياً معززاً بالذكاء الاصطناعي، وهو قادر على صياغة إجابات متعلقة بمحتوى أعمال المؤسسات، وتوفير ردود ذات صلة وضمن السياق المطلوب. وبهدف ضمان عرض "كوبايلوت" للبيانات التي يُسمح للمستخدمين الاطلاع عليها فقط، فإنه يعتمد نفس أدوات التحكم بإمكانية الوصول إلى البيانات المطبقة في "مايكروسوفت 365". وقد تؤدي الإعدادات الخاطئة لأدوات التحكم هذه إلى انكشاف البيانات الحساسة أمام مستخدمين غير مصرح لهم بالاطلاع عليها.
وبهدف تقليل هذه المخاطر، تم تصميم حل إدارة حالة أمن البيانات (DSPM) من "روبريك" للمساعد الرقمي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" من أجل توفير المستويات المطلوبة من الاطلاع على البيانات والتحكم بها وذلك حتى يتم تصنيف البيانات الحساسة ووسمها وتجزئتها بشكل صحيح، وتحديد التصاريح المناسبة لإمكانية الاطلاع عليها. ويتيح هذا الأمر للمؤسسات الاستفادة من قدرات "كوبايلوت" وتأمين البيانات الحساسة ضد مخاطر الانكشاف.
الفوائد الرئيسية لحل إدارة حالة أمن البيانات (DSPM) من "روبريك" للمساعد الرقمي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت":
• تهيئة بيئة "مايكروسوفت 365" الخاصة بمؤسستكم بهدف الاعتماد الآمن للمساعد الرقمي "كوبايلوت": يمكنكم الاطلاع على بيانات "مايكروسوفت 365" الخاصة بمؤسستكم والتحكم بها للمساعدة في تقليل المخاطر المرتبطة بخصوصية البيانات وإدارتها، وإعداد بيئتكم لنشر "كوبايلوت" ضمن هيكل أمني محسن.
• تحديد تصاريح الاطلاع عالي المخاطر على البيانات: تحديد الملفات الحساسة التي يمكن الوصول إليها من قبل الجمهور العام أو على مستوى المؤسسة، وذلك حتى تتمكنوا من معالجة مسألة تصاريح الاطلاع غير الضروري على البيانات الحساسة، ومنع انكشاف هذه البيانات على مستخدمين غير مصرح لهم الاطلاع عليها وذلك عند استخدامهم لـ"كوبايلوت".
• الوسم الصحيح للبيانات: تحديد الوسوم الناقصة أو المغلوطة عن مستوى حساسية البيانات، ومعالجتها لمنع اطلاع المستخدمين غير المصرح لها على البيانات الحساسة عند استخدام "كوبايلوت".
من جهته، قال طوني سورما، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا، الشركاء في الأمريكيتين – "مايكروسوفت": "تلتزم ’مايكروسوفت‘ بدعم أدوات الإنتاجية الآمنة والذكية لدى عملائنا. وينسجم إطلاق حل إدارة حالة أمن البيانات (DSPM) من ’روبريك‘ للمساعد الرقمي ’مايكروسوفت 365 كوبايلوت‘ مع رسالتنا إذ يوفر أداة قوية للاطلاع على البيانات والتحكم بها، ويمكّن المؤسسات من الاستفادة من القدرات المعززة بالذكاء الاصطناعي بثقة أكبر، ويضمن في ذات الوقت أمن بياناتها الحساسة".
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