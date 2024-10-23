سبيس 42 تحصل على حقوق التسمية الحصرية لأحدث وجهة ترفيهية متعددة الأغراض في أبوظبي

(MENAFN
- trailrunnerint) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أكتوبر 2024 - أعلنت سبيس 42، الشركة الإمارتية الرائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز
(ADX: SPACE42)، عن شراكة لمدة عشر سنوات مع اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، حصلت بموجبها على حقوق التسمية الحصرية لأحدث وجهة متعددة الأغراض في أبوظبي والتي ستحمل اسم "سبيس 42 أرينا".
وتأتي الشراكة في إطار التزام سبيس 42 تجاه أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى إثراء المشهد الثقافي والمؤسسي في المنطقة من خلال توفير وجهة عالمية المستوى للمجتمعين المحلي والعالمي.
تقع "سبيس 42 أرينا" في قلب مدينة أبوظبي على شاطئ الراحة، وهي عبارة عن وجهة جديدة متعددة الأغراض تغطي مساحة إجمالية قدرها 4,000 متر مربع، حيث تبلغ مساحة الساحة الرئيسية 2,500 متر مربع وتتسع لما يصل إلى 3000 ضيف. كما تتميز المنشأة الحديثة بمناطق مخصصة للأنشطة الداعمة وغرف اجتماعات ووسائل راحة أخرى لدعم مجموعة واسعة من الفعاليات منها الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والمؤتمرات وغيرها الكثير.
بدوره، قال سعادة عبدالله النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: "يشرفنا التعاون مع سبيس 42 في هذا المشروع الطموح الذي يعكس رؤية أبوظبي والإمارات العربية المتحدة في تعزيز النمو والابتكار في مجتمعنا. تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الدولة لمستقبل مليء بالإبداع والتميز، حيث تمثّل سبيس 42 أرينا منصّةً ديناميكية تزدهر فيها الأفكار وتتلاحم المجتمعات، وتجسّد تفانينا لتحقيق التقدّم وتعزيز ثقافة الابتكار."
وبهذه المناسبة، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي في بيانات للحلول الذكية في سبيس 42: "بينما تواصل سبيس 42 دفع عجلة الابتكار، تعكس هذه الشراكة التزامنا ليس فقط بتشكيل مستقبل التكنولوجيا والاستكشاف، ولكن أيضاً بإثراء المشهد الثقافي والرياضي في أبوظبي. ستسهم "سبيس 42 أرينا" في إطلاق الطاقات الكامنة عبر الجمع بين التميز المحلي والطموح العالمي. ومن خلال هذه الوجهة الجديدة، سنتمكن معًا من تحفيز عصر جديد يربط بين التكنولوجيا والاتصال والإمكانات البشرية، لخلق تجارب رائدة يتردد صداها في الإمارات وخارجها".
وقال عبدالله الشامسي، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في سبيس 42: "تتماشي رعايتنا لمركز استضافة الفعاليات "سبيس 42 أرينا" مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز الابتكار والتميز، كما تُعتبر أفضل تجسيد لطموحنا في تحقيق التقدم وتعزيز التعاون وإحداث تأثير دائم، سواء في الإمارات أو على الساحة العالمية فيما نستمر في دفع حدود تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي. ستوفر سبيس 42 أرينا منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات المتطورة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي والفضاء وصولاً إلى الحلول الذاتية، وستستضيف أحداثاً رائدةً تجمع أبرز القادة والمبتكرين عالمياً."
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