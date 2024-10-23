محلات عمان ستغلق الساعة التاسعة اعتباراً من الاسبوع القادم

MENAFN - Khaberni) خبرنييبدأ موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة عمان في مطلع شهر تشرين الثاني القادم .

ووفق ما اعلنت غرفة تجارة الأردن في وقت سابق ان القرار استثنى المخابز والسوبر ماركت ودور السينما والمطاعم والمقاهي والقطاعات الخدماتية والسياحية ، كما استثنى أيام المناسبات والأعياد.

وسيكون تطبيق قرار الاغلاق الشهر القادم اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً " في فصل الشتاء " ثم يصبح بدء الاغلاق عند الساعة العاشرة مساءً " في فصل الصيف " .

