مستوطنين ينفذون اقتحامات ويؤدون طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى .. استمع

MENAFN - Amman Net) اقتحم 543 مستوطنا اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات متتالية من المستوطنين وبأعداد كبيرة اقتحمت المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي.

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي

فعلق خالد : حسبنا الله ونعم الوكيل...لا حول ولا قوة الا بالله...إلى متى التخاذل والذل والهوان يا مسلمين؟؟؟

و قال ماهر رمانة : 200 من القطعان الجبناء يمارسون طقوسهم في اقدس بقعه على الارض وأمة المليار متفرجه مرتعبه

و أضافت تقى : وبعدين مع أشكالهم هو بدنا نظلنا نسمع ونشوف والله حرام علينا والله حرام نشوف إخوتنا

يتعذبوا واحنا مش عاملين شيء

و علقت أم عبدالرحمن : يا عمي يفوتو ولا يطلعو المطلوب منك كمسلم تروح لأقرب مسجد بحارتك تصلي وتدعي عليهم وتضرع لرب العالمين ينصر الاسلام والمسلمين هيك برجع المسجد الاقصى وهيك بنتصر الاسلام

و قالت مهى : من أمن العقوبه أساء الأدب.. الله ينتقم منهم ..وحسبنا الله ونعم الوكيل..وا معتصماه جهزت لها جيوش الأرض..أما ما لأهل فلسطين إلا الله نعم المولى ونعم الوكيل

و أضاف أحمد المجايدة : طبيعي هالقطعان مدام ما في حد يحاسبهم حسبنا الله ونعم الوكيل

وذكر شهود عيان، أن عشرات المستوطنين أدوا أيضا رقصات وأغاني استفزازية في طريق باب السلسلة.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مستوطنين ينفذون اقتحامات ويوئدون طقوس تلمودية في باحات الممسجد الأقصى