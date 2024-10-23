مستوطنين ينفذون اقتحامات ويؤدون طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) اقتحم 543 مستوطنا اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات متتالية من المستوطنين وبأعداد كبيرة اقتحمت المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي.
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي
فعلق خالد : حسبنا الله ونعم الوكيل...لا حول ولا قوة الا بالله...إلى متى التخاذل والذل والهوان يا مسلمين؟؟؟
و قال ماهر رمانة : 200 من القطعان الجبناء يمارسون طقوسهم في اقدس بقعه على الارض وأمة المليار متفرجه مرتعبه
و أضافت تقى : وبعدين مع أشكالهم هو بدنا نظلنا نسمع ونشوف والله حرام علينا والله حرام نشوف إخوتنا
يتعذبوا واحنا مش عاملين شيء
و علقت أم عبدالرحمن : يا عمي يفوتو ولا يطلعو المطلوب منك كمسلم تروح لأقرب مسجد بحارتك تصلي وتدعي عليهم وتضرع لرب العالمين ينصر الاسلام والمسلمين هيك برجع المسجد الاقصى وهيك بنتصر الاسلام
و قالت مهى : من أمن العقوبه أساء الأدب.. الله ينتقم منهم ..وحسبنا الله ونعم الوكيل..وا معتصماه جهزت لها جيوش الأرض..أما ما لأهل فلسطين إلا الله نعم المولى ونعم الوكيل
و أضاف أحمد المجايدة : طبيعي هالقطعان مدام ما في حد يحاسبهم حسبنا الله ونعم الوكيل
وذكر شهود عيان، أن عشرات المستوطنين أدوا أيضا رقصات وأغاني استفزازية في طريق باب السلسلة.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مستوطنين ينفذون اقتحامات ويوئدون طقوس تلمودية في باحات الممسجد الأقصى
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