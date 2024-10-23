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- Redhill) دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: 23 أكتوبر 2024- طرحت "يوفي" eufy، العلامة التجارية الرائدة في إنتاج الأجهزة المنزلية والتابعة لشركة "أنكر إنوفيشنز"Anker Innovations ، مؤخراً سلسلة "أومني إس 1" Omni S1 الأحدث من نوعها في المملكة العربية السعودية. وتأتي في مقدمة هذا الطرح الأخير، مكنسة وممسحة "أومني إس 1 برو" Omni S1 Pro الروبوتية التي وصفها خبراء القطاع بأنها "الحل الأكثر تقدماً" و"الأكثر كفاءة" للمنازل الحديثة. ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في تلبية الطلب المتزايد على حلول المنزل الذكي في جميع أنحاء المملكة، إذ من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل 10.96٪ سنوياً، ليصل إلى ما يقدر بنحو 846.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
تم تصميم سلسلة "أومني إس 1" Omni S1 على نحو فريد لمواكبة احتياجات الأسر السعودية، لا سيما في ظل الإقبال المتنامي على تبني المنازل الذكية. وفي ظل سعي المستهلكين المتزايد للتعامل مع تقنيات أتمتة المنازل المبتكرة من أجل الراحة والأمن وكفاءة الطاقة، يجمع جهاز "أومني إس 1 برو" Omni S1 Pro بين قدرات شفط بقوة 8.000 باسكال، وممسحة أسطوانية دوارة تغسل ذاتياً، ونظام تحديد الأماكن الذكي، مما يجعله الوسيلة الأكثر كفاءة لإنجاز مهام التنظيف الأكثر صعوبة بسهولة وسلاسة.
من أبرز ما يميز جهاز "أومني إس 1 برو" Omni S1 Pro من "يوفي" eufy هو نظام تجنب العوائق ثلاثي الأبعاد المدعوم بتقنية "ماتريكس آي 3 دي" (3D MatrixEye™) الأكثر تطوراً. تحاكي هذه التقنية المتقدمة، التي تتضمن التصوير بالأشعة تحت الحمراء الثنائية النشطة وكاميرا RGB، الرؤية البشرية لتحديد العوائق وتجنبها في الوقت الفعلي. وبفضل احتوائه على نظام "ترو كورس" TrueCourse لرسم خرائط دقيقة للمنزل الذي يستخدم تقنية "دي تي أو إف ليدار" dToF Lidar و"3 دي سلام" (3D SLAM)، يوفر جهاز "أومني إس 1 برو" Omni S1 Pro سرعة ودقة لا مثيل لها في التنقل عبر المنازل، مما يضمن تجربة تنظيف سلسة ودقيقة.
بالإضافة لذلك، يحتوي الجهاز على نظام تنظيف عالي الكفاءة يعمل على غسل الممسحة الدوارة باستمرار، مما يضمن استخدام المياه العذبة فقط أثناء التنظيف. وتعمل هذه الميّزة على تلبية الاحتياجات المحددة للأسر السعودية المعروفة بتطبيق معايير النظافة العالية، فضلاً عن التعامل بشكل فعال أيضاً مع العوامل البيئية الشائعة الأخرى كالغبار والرمال.
قال فيصل شاه، المدير العام لشركة "آنكر إنوفيشنز" Anker Innovations لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، "نحن سعداء بطرح سلسلة "أومني إس 1" Omni S1 الأحدث من نوعها في المملكة العربية السعودية." وأضاف بالقول، "يبدي المستهلكون السعوديون إقبالاً كبيراً على الأجهزة المزودة بالتقنية المتقدمة وحلول نمط الحياة الذكية. ولا يقتصر دور جهاز "أومني إس 1 برو" Omni S1 Pro من "يوفي" eufy على تقديم نتائج تنظيف متميّزة فحسب، بل يندمج بسلاسة مع أنماط حياة السكان القائمة على التقنية الذكية بشكل متزايد، مما يعكس طموحات المملكة نحو تطوير بيئات عيش أكثر ذكاءً وارتباطاً."
تُمثّل سلسلة "أومني إس 1" Omni S1 من "يوفي" قمة تكنولوجيا التنظيف الذكية في المملكة العربية السعودية، فهي تقدم أكثر من مجرد حل تنظيف تقليدي.
وخلص شاه إلى القول، "يتمثل الهدف من هذا الطرح في تبني أسلوب حياة تشكل فيه التقنية عاملاً مهماً للارتقاء بالحياة اليومية وجعلها أكثر سهولة وراحة، وهو ما يتماشى مع الرؤية الأكثر شمولاً للمدن الذكية ومبادرات الحكومة الرامية إلى تعزيز التقدم التقني والعيش المستدام في المملكة."
إلى جانب هذا الطراز الرائد، طرحت "يوفي" eufy أيضاً جهاز "أومني إس 1" Omni S1 من "يوفي" eufy في المملكة العربية السعودية، مما يجعل حلول التنظيف المنزلية الذكية في متناول شريحة أوسع من المستهلكين.
إن جهاز "أومني إس 1" Omni S1 من "يوفي" eufy مُجهّز بنظام تجنّب العوائق "إيه آي سي" (AI.See™)، الذي يستخدم تقنية التعرف البصري لتحديد العوائق والتنقل بينها. بفضل قوة الشفط التي تبلغ 8،000 باسكال وقدرات فك التشابك التلقائي، والملاحة الذكية، يمنح جهاز "أومني إس 1" Omni S1 نتائج تنظيف استثنائي وعالي الكفاءة ويتخطى التحديات البيئية ذاتها على غرار جهاز "إس 1 برو" S1 Pro. كما أنه يأتي مصحوباً بمحطة شاملة متعددة الإمكانات، والتي توفر التفريغ التلقائي والغسيل والتجفيف وإعادة التعبئة وتوزيع المنظفات.
تلعب سلسلة "أومني إس 1" Omni S1 دوراً مهماً في تسريع وتيرة تبني تقنية المنزل الذكي في المنطقة، ودعم الاتجاه المتزايد نحو الأتمتة والمراقبة عن بعد وأنماط العيش الموفرة للطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن مكنسة وممسحة "أومني إس 1 برو"Omni S1 Pro و"أومني إس 1" Omni S1 من "يوفي" eufy متوفرة للشراء حالياً في كبرى محلات التسوق الرئيسية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بسعر 5،899 ريال و4،999 ريال على التوالي. من خلال اختيار "يوفي" eufy، سيكون أصحاب المنازل في المملكة على أهبة الاستعداد لتبني مفهوم تنظيف المنزل الذكي في المستقبل، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية الهادفة إلى توفير بيئة عيش مبتكرة وفعالة ومتصلة.
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