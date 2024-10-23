28 عالمًا وطبيبًا من ضمن قائمة ستانفورد لـ 2% من العلماء الأعلى استشهاداً بأبحاثهم على مستوى العالم

(MENAFN
- Epress release) احتفى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بـتصنيف ثمانية وعشرين من علمائه ضمن قائمة جامعة ستانفورد لـ ـ2% من العلماء والباحثين الأعلى استشهادًا بأبحاثهم المنشورة في مختلف التخصصات خلال العام الماضي، بحضور واسع من قادة وخبراء الصحة من جميع أنحاء العالم، وذلك بجناحه بملتقى الصحة العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح أمس الاثنين.
وبهذه المناسبة؛ صرح معالي الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد الفياض: "فخورون بهذا الإنجاز العلمي الذي يعكس الجهود المتواصلة والرؤية الطموحة التي نلتزم بها في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ونتاجاً للجهود الوطنية المبذولة لدعم البحث والابتكار والتطوير في القطاع الصحي، ونؤكد عزمنا على تقديم المزيد لخدمة الإنسان والارتقاء بالرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة".
وتُصدر جامعة ستانفورد سنويًا قائمة تضم 180 ألف باحث من أفضل 2% عالميًا في 28 مجالًا، حصدت أبحاثهم أعلى الاستشهادات في المجلات الدولية والعلمية، وتُعد هذه القائمة مرجعًا موثوقًا لقياس جودة المخرجات العلمية، وتحظى بتقدير واسع في الأوساط العلمية.
وضمن جناحه في ملتقى الصحة العالمي، يستعرض التخصصي أبرز ابتكاراته وحلوله الصحية، ومنها وحدة إسعاف السكتة الدماغية المتنقلة، التي تسهم في تسريع عملية تقديم العلاج للمصابين بالسكتة الدماغية، وخفض الإعاقات الناتجة عن الإصابة، ومعدلات الوفيات، إضافة إلى خدمة تحليل المورثات الجينية الدوائي، بوصفها نهجًا طبيًا حديثًا يُعنى بمطابقة الأدوية مع الحمض النووي (الشفرة الجينية) الخاص بالمريض؛ للتنبؤ بفعالية الدواء، وتقييم مدى الحاجة إلى التدخل المبكر.
MENAFN23102024006549014258ID1108811145
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.