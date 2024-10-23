شركة أبرا ترسي معايير جديدة قائمة على الابتكار والاستدامة في قطاع خدمات تجهيز المتاجر الفاخرة

(MENAFN
- Atteline) * توقعات بنمو سوق تجهيز المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات من 16.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 32.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030
* منشأة أبرا الحديثة التي تبلغ مساحتها 150 ألف قدم مربع في دبي تدعم المشهد المزدهر للقطاع في الإمارة
* اعتماد الشركة على المواد المستدامة والتقنيات الموفّرة للطاقة يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 23 اكتوبر 2024: كشفت أبرا، الشركة المتخصصة في مجال تجهيز المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات، عن نجاحها في ترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع على مدى العقود الثلاثة الماضية، من خلال توفير مساحات داخلية راقية لأبرز علامات التجزئة الفاخرة على مستوى العالم. وتسعى الشركة المتميزة على صعيد الجودة والابتكار للاستفادة من ازدهار قطاع المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات.
وتشهد سوق تجهيز المتاجر الفاخرة في الدولة نمواً مدفوعاً بالطلب المتزايد على تجارب التسوق الغامرة في مراكز التسوق الراقية ووجهات التجزئة المتميزة. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة السوق من 16.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 32.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 12030، مما يتيح للشركة توظيف مكانتها الاستراتيجية وقدرتها على مواكبة الاحتياجات العصرية للعلامات التجارية العالمية الفاخرة التي تسعى إلى إثبات حضورها في هذه البيئة التنافسية.
وانطلاقاً من دورها المهم في القطاع، تلتزم أبرا بتقديم حلول مبتكرة تعكس المتطلبات الفريدة والهوية الخاصة بعملائها. وتملك الشركة منشأة حديثة تبلغ مساحتها 150 ألف قدم مربع، وهي أكبر مساحة مخصصة لتجهيز المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات، كما يعمل لديها قوة عاملة ماهرة تضم أكثر من 350 مهنياً. وتستعين أبرا بعقود من الخبرة المعززة بأحدث التقنيات في السوق لتؤكد التزامها بتصميم مساحات داخلية للمتاجر تستقطب العملاء وتحول تجربة التسوق إلى رحلة تفاعلية غامرة.
وتعليقاً على الموضوع، قال أناند كومار، المدير الإداري لشركة أبرا: "نسعى إلى توظيف منهجية الابتكار لتحقيق رؤيتنا في الارتقاء بمعايير سوق المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات. ونلتزم، باعتبارنا شركة متكاملة، بتوفير حلول مخصصة تتوافق مع احتياجات شركائنا المتغيرة في هذه السوق دائمة التطور".
وإلى جانب تركيزها على قطاع المتاجر الفاخرة، تلتزم أبرا بالممارسات الصديقة للبيئة، وتتميز مشاريعها باعتماد المواد المستدامة والتقنيات الموفرة للطاقة، مثل استخدام الألواح الشمسية، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الالتزام بالمسؤولية البيئية. وتحمل الشركة شهادة آيزو 14001 لنظم الإدارة البيئية من مؤسسة تي يو في راينلاند، إضافة إلى تصنيفها من منصة إيكوفاديس ضمن أفضل 15% من الشركات خلال السنوات الخمس الماضية، مما يؤكد التزامها بالممارسات المستدامة.
وبدورها، قالت إندو جوفيندان، المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة أبرا: "نلتزم بالأهداف العالمية والبيئية التي تتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030. وتعزز أبرا مكانتها الرائدة في القطاع من خلال حلولها المبتكرة والصديقة للبيئة، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على خدمات الرفاهية المستدامة".
وتواصل أبرا التزامها بإرساء معايير جديدة في قطاع تجهيز المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات، من خلال اعتمادها منهجية تجمع بين الابتكار والاستدامة والتميز. وتساهم المبادرات الاستراتيجية للشركة، إلى جانب مكانتها البارزة كمركز للفخامة، في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام والريادة في هذه السوق الحيوية.
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لمحة عن أبرا:
أبرا هي شركة رائدة إقليمياً في مجال تجهيزات المساحات الداخلية للمتاجر الفاخرة. وتأسست الشركة عام 1992 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص أبرا في تصميم وإدارة المشاريع وإنتاج مساحات مخصصة لأفخم المتاجر في مختلف الأسواق المحلية وقطاعات المتاجر ومنافذ السفر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتلتزم الشركة بتقديم خدماتٍ سلسلة وفق أعلى مستويات الجودة والحرفية، إذ توفر حلولاً متكاملة، بما في ذلك الإنتاج الكامل ضمن المواقع مع النماذج الأولية والتركيب والخدمات اللوجستية وعمليات الدعم في مرحلة ما بعد البيع.
وتملك الشركة منشأة بأحدث التقنيات تبلغ مساحتها 150 ألف قدم مربع ويعمل لديها قوة عاملة ماهرة تضم أكثر من 350 مهنياً، كما توظف خبرتها العالية للتعامل مع مجموعة متنوعة من المواد، مثل الخشب والأكريليك والمعادن والزجاج والطلاء، مما يضمن الالتزام الكامل بالجداول الزمنية وتقديم خدمات معقولة التكلفة بجودة عالية. وتحمل الشركة شهادة آيزو 9001 لنظم إدارة الجودة وشهادة آيزو 14001 لنظم الإدارة البيئية وشهادة السلامة المهنية وتقييم السلامة (OHSAS)، وتتميز مشاريعها باعتماد ممارسات الاستدامة والكفاءة من حيث استهلاك الطاقة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، وتتمتع بخبرة تزيد على ثلاثة عقود، فضلاً عن شهرتها بتقديم خدمات موثوقة مع الاهتمام بأدق التفاصيل. وتواصل الشركة إعادة رسم ملامح مساحات المتاجر الفاخرة، لترسي معاييراً جديدة في هذا القطاع.
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