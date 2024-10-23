توسع شركة KoçSistem رائدة التكنولوجيا في Türkiye نطاق وصولها في معرض GITEX Dubai

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- B2Press online
PR Service) بحضور قوي في معرض GITEX Dubai 2024، استعرضت شركة KoçSistem قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول الرقمية. وتعتزم الشركة تعميق تأثيرها في مناطق الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدةً من النظام البيئي التكنولوجي الواسع والمزايا الإستراتيجية التي تتمتع بها دبي.
دبي — شاركت KoçSistem، وهي إحدى موفري التكنولوجيا من Türkiye، في معرض GITEX Global technology
Fair في دورته الرابعة والأربعين الذي انعقد في دبي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وبفضل تقديمها لحلولها المبتكرة من خلال شركتيها التابعتين لها، KoçDigital وPixage، أكدت شركة KoçSistem على أهمية تطوير التكنولوجيا المحلية للأسواق العالمية، مؤكدةً التزامها بتوسيع نفوذها في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُعد جميع تلك الشركات جزءًا من مجموعة Koç، أكبر تجمع صناعي وخدمي في Türkiye.
كجزء من إستراتيجيتها لتوسيع نطاق ريادة Türkiye التكنولوجية، تصدرت شركة KoçSistem المشهد بحلولها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والنشر الرقمي في جناح Türkiye. وتسعى الشركة إلى إقامة علاقات أقوى مع أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدةً من النظام البيئي التكنولوجي المتكامل في دبي، والذي يوفر ميزة إستراتيجية من خلال الوصول إلى التمويل وشبكة صناعية ديناميكية وعمق البنية التحتية التكنولوجية في المنطقة.
اختيار دبي لتعزيز وجود KoçSistem في المنطقة
في هذا الصدد، شارك محمد علي أكارجا، الرئيس التنفيذي لشركة KoçSistem ونائب رئيس مجلس إدارة KoçDigital، رؤيته لنمو الشركة في المنطقة: "نهدف إلى توسيع ريادة Türkiye في مجال التكنولوجيا وتقديم خبراتنا إلى الأسواق الإقليمية. وبمشاركتنا في معرض GITEX Dubai، فإننا لا نعرض حلولنا المبتكرة فحسب، بل نتواصل أيضًا مع العملاء والشركاء المحتملين. حيث تُعد دبي بمنظومتها التكنولوجية المتقدمة وموقعها الإستراتيجي نقطة انطلاق مهمة لتوسعنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولعل المشاركة الدولية القياسية التي شهدها اليوم الافتتاحي للحدث خير دليل على هذا الأمر."
التركيز على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والنشر الرقمي
ارتكز حضور KoçSistem في معرض GITEX على عرضين رئيسيين: شركة KoçDigital، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليلات المتقدمة، بالإضافة إلى Pixage، وهو حل النشر الرقمي الخاص بها. ومن خلال هذه العلامات التجارية، تهدف الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد على الحلول التقنية في منطقة الخليج، حيث تستثمر كيانات القطاعين العام والخاص بشكل متزايد في التحول الرقمي.
تدرك الشركة الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دبي بوصفها بوابة لشركات التكنولوجيا التي تهدف إلى اختراق أسواق الخليج وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع. وبفضل مجتمعها التكنولوجي النابض بالحياة، وحصولها على تمويل واسع النطاق، وسياساتها الرقمية التطلعية، توفر دبي أساسًا مهمًا لطموحات KoçSistem الإقليمية.
وأضاف أكارجا قائلاً: "يُعد التزامنا بدعم التحول الرقمي في المنطقة قويًا". "نحن نرى مجموعة من الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا والطلب الكبير على الحلول المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة. وبمواءمة قدراتنا مع هذه الاحتياجات، نهدف إلى لعب دور محوري في النمو الرقمي للشركات في جميع أنحاء الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."
وتأتي مشاركة KoçSistem في معرض GITEX Dubai لتؤكد تصميمها على الريادة والتعاون، والمساهمة في التقدم التكنولوجي في المنطقة مع تعزيز مكانة Türkiye باعتبارها مركزًا للابتكار التكنولوجي.
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