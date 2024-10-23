مركز قطر للمال ينظم المؤتمر الدولي السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 في قطر

(MENAFN
- qf) 21 أكتوبر 2024، الدوحة – قطر: يستضيف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر القادم النسخة العشرين لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 بفندق لو رويال ميريديان الدوحة وهي المرة الأولى التي يقام فيها هذا المؤتمر المرموق في قطر، مما يعكس الدور المتنامي الذي تلعبه الدولة في دعم مجتمع الأعمال العالمي.
يذكر أن منتدى التسجيل التجاري هو مؤتمر سنوي ينعقد كل عام في دولة مختلفة ويستقطب مشاركين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لمكاتب تسجيل الشركات للبقاء على اطلاع على التطورات في مجال سجلات الأعمال التجارية، وتبادل المعارف والخبرات وإتاحة الفرصة لبناء العلاقات والتواصل مع النظراء في هذا المجال.
ينعقد المؤتمر تحت شعار "السجلات المبتكرة: أدوات التمكين المستقبلية للأعمال" وسيسلط الضوء على الدور المحوري للسجلات التجارية في دفع نمو الأعمال والتكيف مع التغيرات السريعة الحاصلة في المشهدين الاقتصادي والتكنولوجي. سوف يستقطب المؤتمر عدد من المهنيين المتخصصين في مجال السجلات التجارية وخبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك ممثلين عن المنظمات الدولية مثل المنظمات الشريكة في منتدى سجلات الشركات، والبنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. سيتناول المؤتمر عدداً من أبرز المواضيع الرئيسية في هذا المجال، منها آلية دمج تقنية السجلات الموزعة والذكاء الاصطناعي في السجلات التجارية، والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) واستراتيجيات مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تتم بواسطة الكيانات التجارية.
وسيتم تخصيص يوم كامل خلال المؤتمر لمناقشة موضوع " ملكية الانتفاع" حيث سيتخلله اجتماع لمجموعة العمل الدولية التابعة لمنتدى سجلات الشركات المعنية بملكية الانتفاع، وجلسة خاصة لمناقشة مكافحة غسل الأموال والقضايا المرتبطة بها، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمنتدى لعام 2024 للنظر في نتائج الاستطلاع الذي أجراه المنتدى بعنوان "آراء سجلات الشركات حول التوجهات السائدة في مجال العقوبات عالمياً".
كما سيتناول المؤتمر موضوعات مهمة أخرى ترتبط بسجلات الشركات مثل إعادة توطين الشركات، وإعسار الشركات، والتحديات في مجال ترميز الأسهم والأصول، وتنظيم أنشطة مزودي خدمات الشركات وشطب سجلات الشركات دون تعيين مصفّي.
وقال قال السيد/ ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، مركز قطر للمال مؤكداً على أهمية هذا الحدث لمجتمع الأعمال القطري: "نحن فخورون باستضافة هذا الحدث المرموق في قطر ، الذي يوفر منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية الدولية. يمثل هذا المؤتمر فرصة استثنائية للشركات المحلية للتواصل مباشرة مع روّاد الفكر من مختلف أنحاء العالم واكتساب رؤى مميزة حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات. إن التزامنا بإرساء بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بقدر كبير من الشفافية يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمنتدى سجلات الشركات. ومن خلال استضافة هذا المؤتمر في دولة قطر نهدف إلى تعزيز إمكانيات بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والابتكار ".
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