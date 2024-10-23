شراكة استراتيجية بين مركز قطر للمال وجسور لدعم منظومة الأعمال في قطر

(MENAFN
- qf) 22 أكتوبر 2024، الدوحة – قطر: أبرمت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، تهدف إلى وضع إطار متكامل للتعاون بما يخدم المصالح الاستراتيجية لكلا الطرفين.
وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في دعم البرامج التي تقدمها جسور والتي تركز على ريادة الأعمال وتنويع القوى العاملة واستقطاب المواهب، بما في ذلك مبادراتها الرئيسية مثل "مستقل" و "ساهم" و "تدوير". كما تشمل مجالات التعاون الترويج المتبادل لمنتجات وخدمات كلا الجهتين عبر منصاتهم الرقمية، فضلاً عن إطلاق مبادرات مشتركة تدفع بمسارات التنمية الاقتصادية قُدماً في إطار الشراكة المبرمة بين الجانبين.
وتعليقاً على المذكرة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يسعدنا إقامة هذه الشراكة الإستراتيجية مع جسور بما يساهم في تعزيز مشهدي ريادة الأعمال والمواهب ضمن منظومة الأعمال في قطر. لطالما أدركنا الرابط القوي الذي يجمع بين بيئة الأعمال الداعمة واستقطاب المواهب المتميزة وممارسات التوظيف السليمة وزيادة الإنتاجية، فهي تشكل معاً توليفة مميزة تدعم النمو الاجتماعي – الاقتصادي بشكل عام، ونحن حريصون على بدأ العمل مع "جسور" لتحقيق أهداف هذه المذكرة."
من جهته، أعرب المهندس/ عبدالهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، عن أهمية هذه المذكرة موضحاً أن هذا التعاون يأتي في سياق تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعات في دولة قطر الذي نسعى من خلاله إلى تبادل المعرفة والخبرات، مع تقديم خدمات عالية الجودة، مما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق القطري وتحقيق التطلعات المشتركة التي تساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. نعمل في جسور من خلال برامجنا المتنوعة على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم المهنية، وذلك عبر تقديم الدعم والفرص التي تفتح لهم آفاق جديدة، إذ تقوم رؤيتنا على أن نكون محفز رئيسي في سوق العمل القطري وريادي في الشراكات الفاعلة.
ويرسي هذا التحالف الاستراتيجي الأساس للاستفادة من الإمكانات والمميزات المشتركة التي يتمتع بها كل من مركز قطر للمال وشركة جسور لتعزيز الابتكار في سوق العمل ودعم نمو الأعمال في قطر.
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