جامعة حيفا تعلن تأجيل افتتاح السنة الدراسية حتى 10 نوفمبر

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلنت جامعة حيفا، اليوم الأربعاء، عن تأجيل افتتاح السنة الدراسية الجديدة حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، بدلا من الموعد السابق الذي كان محددا في 3 من نفس الشهر، وذلك بناءً على تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.

يأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة من معهد التخنيون في حيفا، الذي أعلن أيضا عن تأجيل بدء السنة الدراسية حتى 10 نوفمبر.

في سياق متصل، كان قد نشر حزب الله مقاطع فيديو تظهر عمليات استطلاع لأهداف في حيفا، وذكر في الفيديو أن من بين هذه الأهداف جامعة حيفا، حيث أشار إلى وجود أجهزة رصد عسكرية على أسقف مباني الجامعة.

وعلى خلفية تلك التهديدات، كان قد أصدرت جامعة حيفا خلال الشهرين الماضيين تعليمات لموظفيها، خاصة أولئك الذين يعملون في الطوابق العليا من برج "أشكول" الذي يعد أحد المباني البارزة في الجامعة، تطالبهم بالعمل من منازلهم وعدم الحضور إلى الحرم الجامعي، كإجراء احترازي.