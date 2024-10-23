جامعة حيفا تعلن تأجيل افتتاح السنة الدراسية حتى 10 نوفمبر

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلنت جامعة حيفا، اليوم الأربعاء، عن تأجيل افتتاح السنة الدراسية الجديدة حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، بدلا من الموعد السابق الذي كان محددا في 3 من نفس الشهر، وذلك بناءً على تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.
يأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة من معهد التخنيون في حيفا، الذي أعلن أيضا عن تأجيل بدء السنة الدراسية حتى 10 نوفمبر.
في سياق متصل، كان قد نشر حزب الله مقاطع فيديو تظهر عمليات استطلاع لأهداف في حيفا، وذكر في الفيديو أن من بين هذه الأهداف جامعة حيفا، حيث أشار إلى وجود أجهزة رصد عسكرية على أسقف مباني الجامعة.
وعلى خلفية تلك التهديدات، كان قد أصدرت جامعة حيفا خلال الشهرين الماضيين تعليمات لموظفيها، خاصة أولئك الذين يعملون في الطوابق العليا من برج "أشكول" الذي يعد أحد المباني البارزة في الجامعة، تطالبهم بالعمل من منازلهم وعدم الحضور إلى الحرم الجامعي، كإجراء احترازي.
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