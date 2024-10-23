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إسرائيل تطالب مواطنيها بالخروج فورا من مناطق في سريلانكا

10/23/2024 8:13:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سريلانكا/ PNN - أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان اليوم، الأربعاء، عن تحذير سفر إلى سريلانكا، وطالب المواطنين من إسرائيل بالخروج "على الفور" من منطقة أروغام باي ومنطقة الشواطئ في جنوب وغرب سريلانكا.

وحسب البيان، فإن تحذير السفر يأتي إثر "معلومات جديدة حول تهديد إرهابي يتركز في مناطق سياحية وشواطئ"، وأنه تم رفع مستوى التهديد إلى الدرجة الرابعة وبشكل خاص في أروغام باي والمدن Ahangama، Galle، Hikkaduwa، Weligama، وأوصى بمغادرتها على الفور، ومغادرة سريلانكا أو التوجه إلى العاصمة كولمبو على الأقل، حيث تواجد مكثف لقوات الأمن المحلية.

وأضاف أن مستوى التهديد في باقي أنحاء سريلانكا هو بالدرجة 3، وأوصى تحذير السفر بعدم السفر إلى سريلانكا إذا لم يكن ضروريا، وعدم التواجد في مناطق ذات درجة تهديد 4.

وطالب البيان المواطنين من إسرائيل المتواجدين في سريلانكا بالامتناع عن إظهار علامات ومؤشرات على هويتهم في الحيز العام وعدم التنقل مع ملابس عليها كتابة باللغة العبرية أو علامات تدل على هويتهم.

كذلك دعا إلى الامتناع عن تجمهرات إسرائيليين في الحيز العام وفي الأماكن لا توجد فيها حراسة، والتوجه إلى الجهات الأمنية الحالية في أي حالة يشتبه فيها بأحداث غير عادية.

‏وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي على اتصال وثيق مع سلطات الأمن في سريلانكا ويتابع التطورات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن تحذير السفر يأتي بعد "إنذار ساخن من انطلاق خلية إرهابية تتجول في تلك المنطقة. ومن الجائز أنه يوجد أكثر من خلية واحدة، والعملية قد تقع في المدى الفوري ولذلك شددنا مستوى التهديد. وتوجد الآن نشاط استخباراتي ونشاط من أجل الإحباط".

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