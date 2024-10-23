إسرائيل تطالب مواطنيها بالخروج فورا من مناطق في سريلانكا

(MENAFN
- Palestine News Network
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سريلانكا/ PNN - أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان اليوم، الأربعاء، عن تحذير سفر إلى سريلانكا، وطالب المواطنين من إسرائيل بالخروج "على الفور" من منطقة أروغام باي ومنطقة الشواطئ في جنوب وغرب سريلانكا.
وحسب البيان، فإن تحذير السفر يأتي إثر "معلومات جديدة حول تهديد إرهابي يتركز في مناطق سياحية وشواطئ"، وأنه تم رفع مستوى التهديد إلى الدرجة الرابعة وبشكل خاص في أروغام باي والمدن Ahangama، Galle، Hikkaduwa، Weligama، وأوصى بمغادرتها على الفور، ومغادرة سريلانكا أو التوجه إلى العاصمة كولمبو على الأقل، حيث تواجد مكثف لقوات الأمن المحلية.
وأضاف أن مستوى التهديد في باقي أنحاء سريلانكا هو بالدرجة 3، وأوصى تحذير السفر بعدم السفر إلى سريلانكا إذا لم يكن ضروريا، وعدم التواجد في مناطق ذات درجة تهديد 4.
وطالب البيان المواطنين من إسرائيل المتواجدين في سريلانكا بالامتناع عن إظهار علامات ومؤشرات على هويتهم في الحيز العام وعدم التنقل مع ملابس عليها كتابة باللغة العبرية أو علامات تدل على هويتهم.
كذلك دعا إلى الامتناع عن تجمهرات إسرائيليين في الحيز العام وفي الأماكن لا توجد فيها حراسة، والتوجه إلى الجهات الأمنية الحالية في أي حالة يشتبه فيها بأحداث غير عادية.
وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي على اتصال وثيق مع سلطات الأمن في سريلانكا ويتابع التطورات.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن تحذير السفر يأتي بعد "إنذار ساخن من انطلاق خلية إرهابية تتجول في تلك المنطقة. ومن الجائز أنه يوجد أكثر من خلية واحدة، والعملية قد تقع في المدى الفوري ولذلك شددنا مستوى التهديد. وتوجد الآن نشاط استخباراتي ونشاط من أجل الإحباط".
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