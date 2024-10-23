جنين: وقفة دعم وإسناد للكوادر الطبية في محافظات غزة

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - نظمت الكوادر الصحية والطبية في مدينة جنين، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية الصحة وقفة دعم وإسناد للمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي في غزة.

ونُظمت الوقفة في ساحة جنين الحكومي، بدعوة من وزارة الصحة، وبمشاركة الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات الحكومية.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن هذه الوقفة تأتي لدعم صمود العاملين في المجالات الصحية والطبية في محافظات غزة، في ظل ما يتعرضون له من عدوان مستمر ومتواصل، وانتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الكوادر الطبية من الاستهداف.

وطالب، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية والضمير العالمي والإنساني بالتحرك لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة يوميا وعلى مدار عام.

وأشار بكر، إلى أن الطواقم الطبية العاملة في الضفة الغربية بوجه عام وفي جنين بشكل خاص، تتعرض أيضاً بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال، مشددا على أنها ستواصل مهمتها الإنسانية.