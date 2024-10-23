جنين: وقفة دعم وإسناد للكوادر الطبية في محافظات غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - نظمت الكوادر الصحية والطبية في مدينة جنين، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية الصحة وقفة دعم وإسناد للمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي في غزة.
ونُظمت الوقفة في ساحة مستشفى جنين الحكومي، بدعوة من وزارة الصحة، وبمشاركة الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات الحكومية.
وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن هذه الوقفة تأتي لدعم صمود العاملين في المجالات الصحية والطبية في محافظات غزة، في ظل ما يتعرضون له من عدوان مستمر ومتواصل، وانتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الكوادر الطبية من الاستهداف.
وطالب، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية والضمير العالمي والإنساني بالتحرك لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة يوميا وعلى مدار عام.
وأشار بكر، إلى أن الطواقم الطبية العاملة في الضفة الغربية بوجه عام وفي جنين بشكل خاص، تتعرض أيضاً بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال، مشددا على أنها ستواصل مهمتها الإنسانية.
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