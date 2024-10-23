وزير الداخلية يستقبل سفيرة فنلندا لدى دولة فلسطين
التاريخ
10/23/2024 8:13:14 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - استقبل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، سفيرة فنلندا لدى دولة فلسطين
تاريا كانجاسكورتي
في مقر الوزارة في رام الله.
وبحث الوزير مع كانجاسكورتي سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين فلسطين وفنلندا.
وثمن الوزير هب الريح موقف دولة فنلندا الداعم لحقوق شعبنا.
MENAFN23102024000205011050ID1108810913
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.