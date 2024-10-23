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وزير الداخلية يستقبل سفيرة فنلندا لدى دولة فلسطين

10/23/2024 8:13:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - استقبل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، سفيرة فنلندا لدى دولة فلسطين
تاريا كانجاسكورتي
في مقر الوزارة في رام الله.

وبحث الوزير مع كانجاسكورتي سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين فلسطين وفنلندا.

وثمن الوزير هب الريح موقف دولة فنلندا الداعم لحقوق شعبنا.

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