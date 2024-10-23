متحدث أممي( أوتشا ): إسرائيل رفضت إدخال أي مساعدات لشمال غزة بين 2 و15 أكتوبر

MENAFN - Palestine News ) بيويورك/ PNN - قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، إن إسرائيل رفضت جميع المحاولات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة في الفترة بين 2 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ولم تسمح بدخول أي مساعدات غذائية إلى المنطقة.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء لهذه المناطق، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وأكد لايركه ، أنه في الفترة ما بين 2-15 أكتوبر الجاري، لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات غذائية إلى المنطقة الشمالية لقطاع غزة.

وتفاقمت حالة المجاعة وأزمة العطش بشكل كبير جدا في شمال القطاع، مع رفض الجيش الاسرائيلي إدخال أي شاحنات تحمل مواد غذائية او مساعدات، حسب مصادر عدة ومواطنين محاصرين.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



أشار

لايركه إلى دخول بعض المساعدات فقط إلى شمال غزة في أكتوبر الحالي، مبينا أن السلطات الإسرائيلية رفضت 28 طلبا لتحركات مساعدات إنسانية منسقة إلى بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في المنطقة، في الفترة ما بين 6 -20 أكتوبر الجاري.

وأضاف: "السلطات الإسرائيلية سمحت بأربع فقط من أصل 66 مهمة مساعدات إنسانية مخطط لها من نقطة التفتيش في جنوب غزة إلى الشمال في الأيام العشرين الأولى من أكتوبر، وفي الأسبوعين الأولين من هذا الشهر تم رفض 85 بالمئة من المساعدات".

وأكمل: "تم رفض جميع المحاولات في الفترة من 2 - 15 أكتوبر ولم يُسمح بدخول المساعدات الغذائية".

ولفت إلى أن فرق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية زارت عدة مناطق في شمال غزة في 19 أكتوبر/تشرين الأول، لافتا إلى أن الحاجة الماسة إلى دعم المأوى بسبب الاكتظاظ السكاني وأن بعض النازحين يعيشون حاليا في دورات المياه.





كما تطرق المتحدث للوضع الطبي في المنطقة، مبينا أن القوات الإسرائيلية رفضت أو منعت دخول فريق يتكون من الأمم المتحدة ومنظمة دولية غير حكومية، والهلال الأحمر الفلسطيني، وبعد 9 محاولات فشلت تمكن الفريق من الوصول إلى مستشفيي كمال عدوان والصحابة للولادة في غزة بتاريخ 12 أكتوبر.

وشدد لايركه على أن هناك انخفاضا حادا في إمدادات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة بعد أن شنت إسرائيل هجمات برية على رفح.

وقال بهذا الصدد: "في أيلول/ سبتمبر دخل ما متوسطه 54 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميا من جميع نقاط الدخول، وهو ما يمثل ثلث ما كان يدخل في نيسان/ أبريل الماضي وكان يبلغ آنذاك بشكل متوسط 165 شاحنة يوميا".

وأكد على صعوبة إيصال المساعدات المحدودة التي تدخل غزة إلى الوجهات المطلوبة بسبب ظروف الطرق، وأوامر التهجير القسري التي تسد طرق الإمداد الرئيسية، ورفض طلبات التنسيق، والاكتظاظ وانعدام النظام العام.

وأردف: "غزة هي المكان الأكثر خطورة في العالم للأمم المتحدة وشركائها، حيث استشهد 300 من زملائنا، وتم قصف المستودعات، وتضررت الطرق وكانت مليئة بالذخائر غير المنفجرة".

وختم بالقول أنه على الرغم من هذه الظروف الصعبة، يواصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة كلما وحيثما أمكن ذلك.

وتسبب قطع الجيش الإسرائيلي للاتصالات والإنترنت عن المنطقة قبل عدة أيام في شح الفيديوهات والصور التي توثق ما يحدث للنازحين، فضلا عن صعوبة التواصل مع الأهالي.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة