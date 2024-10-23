خبيرة: علامات تكشف خيانة الرجال

MENAFN - Khaberni) خبرني - تساعد خبيرة العلاقات الأمريكية، مادلين سميث، النساء، على حماية حياتهن العاطفية، واكتشاف ولاء رجالهن، واشتهرت بكشفها آلاف الرجال الخائنين، كما تقول وعميلات لها.

ووفق "نيويورك تايمز"، قدمت سميث أخيراً نصائح أساسية، في شكل علامات تكشف عن وجود خيانة من طرف الرجال.

وقالت سميث في مقطع رائج لها على الإنترنت: "لا يوجد خطأ في اتخاذ خطوات ملموسة لحماية قلبك، من المؤسف أنه في العصر الرقمي الحالي، أصبحت فرص خيانة شريك الحياة على بعد بضع نقرات فقط".

وعددت سميث بعضاً من أبرز العلامات التي تكشف عن الخيانات، وقالت: "واحدة من أبرز تلك العلامات، قيام الزوج مثلاً بإخفاء هاتفه أو حجبه، وعدم مشاركة رقمه السري".

وأضافت: "عندما تكونين بالخارج لتناول العشاء، أو على الأريكة فقط تشاهدين التلفزيون، هل يترك زوجك هاتفه مقلوباً، وسألت سميث في عمود لصحيفة ديلي ميل. "قد يبدو الأمر تافهاً، لكن اسألي نفسك ،ما الذي يمكن أن يظهر ولا يريد أن يراه أحد؟".

وتصر سميث على أن الرجال الأبرياء لا يخفون أجهزتهم.

ومن العلامات أيضاً تجنب الزوج إظهار زوجته في صوره أو في مناسبات معينة، وتقول: "يجب أن يكون شريكك فخوراً بإظهارك، وإذا لم يكن كذلك، فهذا يشير إلى عدم الالتزام."

سناب شات

كما أن استخدامه لسناب شات، قد يكون دليلاً قوياً على الخيانة، وقالت: "أشك في أي رجل يستخدمه، لا يوجد سبب وجيه يجعل أي رجل تجاوز سن المدرسة لديه سناب شات على هاتفه، وهذا التطبيق الذي يحذف الرسائل بعد مشاهدتها هو تطبيق للخائنين".

وأضافت: "عدم مشاركة الموقع، أو تجنب الأمر، من الطبيعي أن يكون أحباؤك على تطبيقات مشاركة الموقع، أحد العلامات الحمراء التي أسمعها كثيراً، يبدو أن موقع زوجي ينطفئ دائمًا دون أي تفسير".

الغرور

الغرور الهش أيضاً، كما تصفه سميث، قد يكون دليلاً على الخيانة، وتشير: "الخونة أشخاص يتسمون بغرور هش، يجعلهم يخونون دائماً تقريباً، إن تصديق حب امرأة واحدة لا يكفيهم أبداً، وغالباً ما تقول نساء أن شريكهم يتوقع منهم أن يكون لديهم حدود غير واقعية مع الرجال، مثل قطع الأصدقاء الذكور، وحتى عدم التحدث إلى الزملاء الذكور، وفي الوقت نفسه، ينشر صوراً لنفسه مع فتيات جميلات، ويقول عن الأخريات في حياته أنهن مجرد صديقات".

وفي السياق تضيف: "كما أن الرجل الذي يتهم زوجته أو حبيبته دائماً بالخيانة، ويزعم عدم الشعور بالأمان، ويتهمك بالتلاعب، في الواقع إنه يسقط عليك شعوره بالذنب بسبب خيانته لك".

دليل غير متوقع

وتشدد سميث على دليل غير متوقع أن يعتبر دليلاً بحد ذاته، ويقول: "النساء أكثر ذكاءً عاطفياً من الرجال، لكننا نقنع أنفسنا بأن السلوك الغريب أو المسيء له تفسير جيد، أو نغض النظر، فيما كل جزء منا يصرخ بالحقيقة، لذا أنصح عوضاً عن تبديد ما لا يريح في الرجل في أذهانكن، ثقن في حدسكن، كل النساء اللواتي قلن لي أنهن يشعرن بشي غير مريح، اتضح أنهن على حق".

وأخيراً تؤكد سميث على مسألة التباعد العاطفي، وتقول: "إن كان شريكك غير منخرط معك بشكل ما، وتوقفت مجاملاته، وأصبح التباعد العاطفي بينكما يتسع، فهذا غالباً يعني خيانته، أو أنه في طريقه لذلك".