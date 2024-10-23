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الاحتلال يعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

10/23/2024 7:09:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "التل"، في البلدة القديمة، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، وقنابل الغاز السام والصوت تجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، بعد انتهاء الدوام المدرسي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر، أن اعتداء قوات الاحتلال خلق حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة، فيما لاحقت عددا آخر من الطلبة.

يُذكر أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة منذ بداية العام الدراسي الجاري على الطلبة، تمثلت في التضييق عليهم أثناء مغادرتهم مدارسهم وبعدها، علما أن مجمع المدارس يقع في البلدة القديمة بمحاذاة الشارع الاستعماري، وجدار الفصل والتوسع العنصري.

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