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تقرير مروع: تعافي اقتصاد غزة قد يستغرق 350 عاماً

10/23/2024 7:09:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - خرج تقرير جديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتقديرات صادمة للمدة المطلوبة من أجل تعافي اقتصاد قطاع غزة بعد الحرب.

وقال التقرير إنه "إذا انتهت الحرب غدًا وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائمًا الـ7 من أكتوبر 2023 على إسرائيل، فقد تحتاج إلى 350 عامًا لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب".

وأشار التقرير إلى تسبب الحرب الحالية بدمار هائل في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث تم تدمير أحياء بأكملها وتدمير الطرق والبنية التحتية الحيوية بشكل كامل، مؤكدًا الحاجة لإزالة جبال من الأنقاض المليئة بالجثث المتحللة والذخائر غير المنفجرة قبل البدء في إعادة البناء.

وبحسب التقرير، فإنه "بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل أكتوبر 2023 لن يضع غزة على المسار اللازم للتعافي والتنمية المستدامة".

وأوضح أنه "إذا عاد اتجاه النمو المسجل خلال الفترة بين عامي 2007 و2022، والذي كان يبلغ 0.4 في المئة بالمتوسط، ستحتاج غزة إلى 350 عامًا لكي تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي المسجل عام 2022".

وعن مستوى الدمار في قطاع غزة كان تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدّر أنه في شهر مايو/ أيار الماضي كان هناك أكثر من 39 مليون طن من الحطام في غزة.

وإلى جانب مهمة إزالة الأنقاض، هناك مشكلة تمويل، إضافة إلى القيود الكبيرة التي تضعها إسرائيل على إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه تم تدمير 80 ألف منزل في الحرب الحالية، لذلك ستستغرق عملية
80 عامًا.

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