عصيان بسبب الرهائن.. جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن 15 جنديًا إسرائيلياً أعلنوا رفضهم مواصلة الخدمة العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين في قطاع غزة.

وقال موقع "واللا" العبري، إن اثنين منهم يخدمان بانتظام، بما في ذلك ضابطة واحدة، وبذلك، انضموا إلى 130 موقعًا سابقًا على رسالة احتجاج طالبوا فيها بإبرام لإعادة الأسرى وإلا فإنهم سيمتنعون عن الخدمة.

وفي رسالة بعثوا بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، دعا الجنود إلى إنهاء الحرب.

وقالوا: "إن الحرب في غزة تحكم بالإعدام على إخواننا وأخواتنا المختطفين".

وقال الموقعون، إنه "من الواضح اليوم أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر عودة المختطفين من الأسر فحسب، بل يعرض حياتهم للخطر أيضًا، فقد قُتل العديد من المختطفين بسبب قصف جيش الدفاع الإسرائيلي، أكثر بكثير من أولئك الذين نجوا في العمليات العسكرية لإنقاذهم".

وأضافوا أنهم لم يحددوا موعدًا سيتوقفون بعده عن خدمتهم، لكنهم حذروا من اقترابه:"نحن الذين خدمنا بتفان، ونخاطر بحياتنا، نعلن هنا أنه إذا لم تغير الحكومة اتجاهها على الفور، وتعمل على الترويج لاتفاق لإعادة المختطفين إلى الوطن، فلن نتمكن من مواصلة الخدمة".

وفي وقت سابق قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "130 جندياً إسرائيلياً وقّعوا رسالة حذروا فيها من أنهم لن يخدموا بعد الآن ما لم تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة".

وأثارت الرسالة التي نُشرت قبل نحو أسبوعين انتقادات وإجراءات تأديبية ضد الجنود.

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.