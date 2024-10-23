12 سيناتورا أمريكيا يطالبون بتحقيق مستقل في هجوم إسرائيلي على صحفيين جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل في هجوم إسرائيلي على صحفيين أدى لمقتل صحفي وإصابة 6 آخرين جنوب لبنان في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في رسالة بعثها 12 عضوا في مجلس الشيوخ، بينهم السيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والنائب العام ميريك غارلاند.

وقالت الرسالة: "من الواضح للأسف أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تثق في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) في المحاسبة على مثل هذه الهجمات".

وأضافت: "أخفق المسؤولون الإسرائيليون في التحقيق أو المحاسبة على الهجمات على الصحفيين لسنوات".

وأكدت الرسالة على أن "إسرائيل لن تبدأ تحقيقا في هذه القضية".

وشددت على ضرورة قيام إدارة بايدن التي تقدم دعما مطلقا لإسرائيل بإجراء "تحقيق مستقل".

وأردفت: "بالنظر إلى تقاعس حكومة نتنياهو في هذه القضية، ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل محايد شامل شفاف في الهجوم فورا بقيادة وزارة العدل".

وتابعت: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن حكومة نتنياهو ستقدم على أي خطوة في هذا الشأن بالنظر إلى سجلاتها القديمة، لذلك على الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات ضد مواطنيها".

وفي ردها على مطالبة سابقة من أعضاء مجلس الشيوخ في هذا الشأن، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "إسرائيل تجري تحقيقها الخاص".

وجاء في رد الوزارة "سنبقى على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين حتى نحصل على الإجابات ونرى نتائج المحاسبة على هذا الحادث".

جدير بالذكر أن الصحفي عصام عبد الله من وكالة رويترز

استشهد وأصيب الصحفيان من فريق قناة "الجزيرة" القطرية كارمن جوخدار وإيلي براخيا، والأمريكي ديلان كولينس الصحفي في وكالة فرانس برس، و3 آخرون من وسائل إعلام أجنبية ومحلية، في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لسيارتهم.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين الأمريكية، استشهد ما لا يقل عن 128 صحفيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.