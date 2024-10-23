Wednesday, 23 October 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12 سيناتورا أمريكيا يطالبون بتحقيق مستقل في هجوم إسرائيلي على صحفيين جنوب لبنان

10/23/2024 7:09:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل في هجوم إسرائيلي على صحفيين أدى لمقتل صحفي وإصابة 6 آخرين جنوب لبنان في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في رسالة بعثها 12 عضوا في مجلس الشيوخ، بينهم السيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والنائب العام ميريك غارلاند.

وقالت الرسالة: "من الواضح للأسف أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تثق في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في المحاسبة على مثل هذه الهجمات".

وأضافت: "أخفق المسؤولون الإسرائيليون في التحقيق أو المحاسبة على الهجمات على الصحفيين لسنوات".

وأكدت الرسالة على أن "إسرائيل لن تبدأ تحقيقا في هذه القضية".

وشددت على ضرورة قيام إدارة بايدن التي تقدم دعما مطلقا لإسرائيل بإجراء "تحقيق مستقل".

وأردفت: "بالنظر إلى تقاعس حكومة نتنياهو في هذه القضية، ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل محايد شامل شفاف في الهجوم فورا بقيادة وزارة العدل".

وتابعت: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن حكومة نتنياهو ستقدم على أي خطوة في هذا الشأن بالنظر إلى سجلاتها القديمة، لذلك على الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات ضد مواطنيها".

وفي ردها على مطالبة سابقة من أعضاء مجلس الشيوخ في هذا الشأن، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "إسرائيل تجري تحقيقها الخاص".

وجاء في رد الوزارة "سنبقى على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين حتى نحصل على الإجابات ونرى نتائج المحاسبة على هذا الحادث".

جدير بالذكر أن الصحفي عصام عبد الله من وكالة رويترز
استشهد وأصيب الصحفيان من فريق قناة "الجزيرة" القطرية كارمن جوخدار وإيلي براخيا، والأمريكي ديلان كولينس الصحفي في وكالة فرانس برس، و3 آخرون من وسائل إعلام أجنبية ومحلية، في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لسيارتهم.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين الأمريكية، استشهد ما لا يقل عن 128 صحفيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

MENAFN23102024000205011050ID1108810607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث