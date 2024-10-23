إيران: إسرائيل ستتلقى ردا صارما إذا أخطأت بحقنا

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN - هدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان برد صارم إذا ارتكبت إسرائيل أخطاء تجاه بلاده، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أنهى استعداداته للهجوم على إيران.

وقال بزشكيان إن "الكيان الصهيوني سيتلقى ردا صارما لا يصدق في حال ارتكابه أي أخطاء بحق بلادنا".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بسبب الدعم الغربي" وأن ممارساته تهدف إلى إحراق المنطقة بأكملها، مؤكدا أن "استمرار تلك الجرائم في قطاع غزة ولبنان لم يبق لنا خيارا غير الرد".

ومن جهته، قال رئيس الإيراني محمد باقر قاليباف إن "الكيان الصهيوني بات أقل المناطق أمنا في العالم ولا يمكنه تحقيق النصر باغتيال قادة المقاومة".

وفي السياق ذاته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية "سيقابل برد مدمر".

وأكد إسلامي أن القدرات الدفاعية والأمنية لبلاده بلغت مستوى يمكنها من التصدي لأي تهديد.

وبدوره، أكد مستشار قائد القوات البرية بالجيش الإيراني أن "دفاعاتنا الجوية جاهزة ولا يمكن لأي طائرات أن تدخل مجالنا الجوي".

بالمقابل نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش أنهى استعداداته للهجوم على إيران، في حين قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت إنه يجب على واشنطن أن تقف مع إسرائيل بعد تنفيذ الهجوم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو "يعقد اجتماعا الليلة لبحث الرد على إيران ويحتمل أن ينفذ الهجوم خلال أيام".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي.

وفي لقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زار الثلاثاء إسرائيل ضمن جولة بالمنطقة، قال غالانت إن إسرائيل تعول على دعم واشنطن "بعد مهاجمتها إيران". وأكد في بيان أن وقوف واشنطن مع إسرائيل سيعزز الردع الإقليمي "وسيضعف محور الشر".

وكانت إيران شنت هجوما بالصواريخ والمسيرات على قواعد عسكرية إسرائيلية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وأغتيال كل من أمين عام حزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.