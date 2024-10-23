غنام تبحث مع القنصل السويدي آخر المستجدات الميدانية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحثت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مع القنصل السويدي العام في القدس جوليوس ليلستروم آخر المستجدات الميدانية.

ودعت خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية لوقف الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وتطرقت غنام، إلى اعتداءات المستعمرين بالمحافظة، خاصة في موسم قطف الزيتون الحالي، في قرى برقا، وأم صفا والمغير، واللبن الغربي، وسنجل.



وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يتبع سياسة معايير مزدوجة كلما تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، ما سمح لدولة الاحتلال بالتمادي ومواصلة ارتكاب الجرائم، مشددة على ضرورة تحرك العالم بشكل جدي لحماية شعبنا.

كما تطرقت غنام، إلى معاناة المعتقلين في سجون الاحتلال التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة، كذلك عدوان الاحتلال وحصاره لمحافظات الضفة.

بدوره، عبر القنصل السويدي، عن قلق بلاده من تصاعد هجمات المستعمرين على الفلسطينيين، مؤكداً دعم السويد لحقوق شعبنا ولحل الدولتين، مشيرا إلى أن القنصلية تبذل جهودا لتمكين المزارعين من قطف ثمار الزيتون في المناطق المستهدفة من الاستعمار.