غنام تبحث مع القنصل السويدي آخر المستجدات الميدانية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحثت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مع القنصل السويدي العام في القدس جوليوس ليلستروم آخر المستجدات الميدانية.
ودعت خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية لوقف الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وتطرقت غنام، إلى اعتداءات المستعمرين بالمحافظة، خاصة في موسم قطف الزيتون الحالي، في قرى برقا، وأم صفا والمغير، واللبن الغربي، وسنجل.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يتبع سياسة معايير مزدوجة كلما تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، ما سمح لدولة الاحتلال بالتمادي ومواصلة ارتكاب الجرائم، مشددة على ضرورة تحرك العالم بشكل جدي لحماية شعبنا.
كما تطرقت غنام، إلى معاناة المعتقلين في سجون الاحتلال التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة، كذلك عدوان الاحتلال وحصاره لمحافظات الضفة.
بدوره، عبر القنصل السويدي، عن قلق بلاده من تصاعد هجمات المستعمرين على الفلسطينيين، مؤكداً دعم السويد لحقوق شعبنا ولحل الدولتين، مشيرا إلى أن القنصلية تبذل جهودا لتمكين المزارعين من قطف ثمار الزيتون في المناطق المستهدفة من الاستعمار.
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