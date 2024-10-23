قائد الشرطة الإسرائيلية يرفض التراجع عن الإطاحة بضابط انتقد بن غفير

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - رفض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، اليوم الأربعاء، قرار المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أمس، بتجميد قراره بالإطاحة بالمستشار القضائي للشرطة، إليعزر كهانا، بعدما انتقد الأخير قرار الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، بترقية ضابط شرطة متهم بإلقاء قتبلة صوتية على متظاهرين ضد الحكومة.

وادعى ليفي في رده على قرار بهاراف ميارا أن "هذه ليست إطاحة، وإنما هذا تعيين تم بشكل قانوني ويخضع لإجراءات الشرطة وتعليمات شعبة الموارد البشرية. ولا علم لي بأن القانون يلزم بالتشاور مع المستشارة القضائية للحكومة قبل تعيين ضابط كبير في الشرطة بمنصب آخر".

وكان مكتب المفتش العام للشرطة قد بعث رسالة إلى كهانا بلغه فيها بأنه تقرر تعيينه رئيسا لوحدة الدعاوى في الشرطة، وذلك بالرغم من أن كهانا لم يكن مرشحا لهذا المنصب ولم يعمل في السابق في هذه الوحدة، وفق ما كشفت صحيفة "هآرتس"، أمس.

وفي خلفية الإطاحة انتقاد كهانا قرار بن غفير بترقية الضابط مئير سويسا، الذي يحاكم حول إلقائه قنبلة صوتية باتجاه متظاهرين ضد الحكومة بشكل مخالف للقانون.

وبعثت بهاراف ميارا رسالة إلى المفتش العام للشرطة، أمس، جاء فيها أنها جمّدت قراره ووصفت القرار بأنه "خاطف"، وأضافت أن الإطاحة بالمستشار القضائي غير مسبوق، وأن المفتش العام نفذ ذلك رغم أنهما اتفقا على أن يرجئ إصدار القرار إلى عقد اجتماع بينهما.

وتابعت بهاراف ميارا أن المستشار القضائيين في الشرطة هم حراس عتبة وشددت على وجوب ضمان استقلاليتهم المهنية وأنه لا يوجد مبرر للإطاحة بكهانا.

ووقع كهانا، الشهر الماضي، تصريحا يدعم موقف النيابة العامة الذي قدمته في أعقاب التماس ضد ترقية سويسا، وقال فيه إن بن غفير ونائب المفتش العام، أفشالوم بيلد، عملا بشكل مخالف للإجراءات القانونية لدى ترقية سويسا. ورفض ضباط شرطة التوقيع على تصريح كهانا، بينهم ضابطة جرى ترقيتها في أعقاب ذلك.

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة كبير قوله إن "المفتش العام هو الذي نقل كهانا من منصبه، لكن من الواضح للجميع أن بن غفير نفسه يقف وراء هذه الخطوة. وتوجد هنا محاولة واضحة للمس بحارس عتبة من أجل تمرير رسالة، وأن يتم لاحقا تعيين أحد المخلصين للوزير".

وجاء في تعقيب الحركة من أجل جودة الحكم أن "إبعاد حارس عتبة تجرأ على معارضة ترقية ضابط يخضع للائحة اتهام، هو محاولة فظة لكسر جهاز الكوابح الشرطي واستبدال المهنيين المستقلين بمن ينصاعون للمستوى السياسي".