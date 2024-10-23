جودة البيئة تنظم مساراً بيئياً للمواقع الأثرية المهددة بالاستيلاء عليها بالجيب شمال القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - نظمت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبلدية الجيب، مساراً بيئياً للمواقع الأثرية المهددة بالاستيلاء عليها في الجيب شمال غرب القدس، بمشاركة حوالي 50 امرأة من الاتحاد العام للمرأة فرعي رام الله والبيرة والقدس.

بدأ المسار بتعريف عن المناطق الأثرية التي تمت زيارتها، قدمه غسان علان ممثلاً عن بلدية الجيب، مستعرضا مجموعة من المعالم الأثرية، أبرزها منطقة تل الجيب الأثري، التي تحتوي على نظام مائي منذ القدم، وتشمل بركة ماء تُعرف "بالجورة" بقطر 20 متراً وارتفاع 50 متراً، يتم الوصول إليها عبر درج لولبي يتكون من 96 درجة.

كما تم التعرف إلى نفق ومسارب المياه من العين المجاورة لخزان المياه، إضافة إلى سرداب ذي فتحة صغيرة ينحدر تحت الأرض عبر درجات منحوتة من الصخر، وكان لهذين المعلمين وظيفتان لتوفير مخرج سري لسكان المدينة وقادتها أثناء الحصار، ولجلب المياه من النبع الموجود في الأسفل.

واستكمل المشاركون المسار بزيارة البلدة القديمة والتجول فيها ومشاهدة الآثار والمعالم القديمة وطريقة البناء التقليدية، حيث تُشتهر المنطقة قديماً بصناعة الفخاريات.

وفي نهاية المسار، نفذت الإدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة نشاطا تفاعليا حول إعادة استخدام الورق، إذ صنع المشاركون مواد مفيدة تعكس أهمية الحفاظ على التراث الثقافي.

يأتي هذا المسار ضمن فعاليات حملة "جذورنا" التي تنفذها سلطة جودة البيئة بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، بهدف الحفاظ على المواقع الأثرية والموروث الثقافي، وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع.