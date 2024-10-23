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تعاون بين طيران ناس وشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية دعماً للطموحات المناخية للمملكة

10/23/2024 6:20:21 AM
(MENAFN- Asdaf News) وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي الرائد في العالم والأول في الشرق الاوسط، اتفاقية مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية القابضة، بهدف التعاون في مجال تعويض الكربون وحماية البيئة والاستدامة. ويتماشى توقيع الاتفاقية مع أهداف المملكة للوصول الى الحياد الصفري للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2060.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقّعها كلّ من الأستاذة ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية والأستاذ وليد الأحمد، المدير العام للاتصال المؤسسي في طيران ناس؛ إلى إرساء أُسس التعاون بين الجانبين وتحديد الشروط ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في سوق الكربون الطوعي، بما في ذلك المشاركة في منصة تداول أرصدة الكربون التي سيتم إطلاقها خلال شهر نوفمبر 2024م من قبل شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.

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