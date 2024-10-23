تعاون بين طيران ناس وشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية دعماً للطموحات المناخية للمملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
وقع طيران
ناس، الناقل الجوي السعودي الرائد في العالم والأول في الشرق الاوسط، اتفاقية مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية القابضة، بهدف التعاون في مجال تعويض الكربون وحماية البيئة والاستدامة. ويتماشى توقيع الاتفاقية مع أهداف المملكة للوصول الى الحياد الصفري للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2060.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقّعها كلّ من الأستاذة ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية والأستاذ وليد الأحمد، المدير العام للاتصال المؤسسي في طيران ناس؛ إلى إرساء أُسس التعاون بين الجانبين وتحديد الشروط ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في سوق الكربون الطوعي، بما في ذلك المشاركة في منصة تداول أرصدة الكربون التي سيتم إطلاقها خلال شهر نوفمبر 2024م من قبل شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.
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