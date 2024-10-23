اف جي اس FGS تدعم أصحاب الهمم بحلول مبتكرة في جيتكس GITEX GLOPAL 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
تسعى اف جي اس FGS فرست جلف سوليوشنز الى تطويع التكنولوجيا والاستفادة من كل التقنيات الحديثة من اجل خلق نموذج فريد، يساعد ذوي الهمم في قضاء اعمالهم وحاجاتهم اليومية بكل يسر، فتقوم على دراسة العوائق الحياتية التي يمكن ان تواجه اصحاب الهمم، وتنبري لها بحلول تكنولوجية ناجعه من اجل الوصول السهل الى الاشياء، وكذلك الرصد المتتابع لكل الاحتياجات اثناء تطبيق الحلول ، والتي معها يمكن يساعد الذكاء التكنولوجي ، في التطور طبقا لاحتياجات السادة اصحاب الهمم.
تتمثل رؤية شركة اف جي اس FGS في إزالة الحواجز التي تواجه المستخدمين عامةو أصحاب الهمم في حياتهم اليومية، وتوفير حلول ذكية بسيطة تجعل مهامهم أكثر سهولة ويسرًا، والمساعدة في اتمام توجهات التحول الرقمي.
الابتكار التكنولوجي لخدمة أصحاب الهمم
تأتي مشاركة اف جي اس FGS في معرض جيتكس العالمي GITEX GLOPAL 2024 من اجل تقديم أهم الحلول والتقنيات المساعدة لأصحاب الهمم ،خصوصا في المجال الصحي والتعاطي بسهولة مع الاخرين وسهولة استخدام المرافق ، مما يساعد في انخراط اصحاب الهمم في سوق العمل والحياة اليومية الاجتماعية.
اذ تعمل اف جي اس FGS على استغلال البطاقات الذكية لاصحاب الهمم، من اجل خلق حلول عملية لهم، هذه العملية الآلية تفتح حالات بطاقات أصحاب الهمم المطلوبة، تجمع التقارير الطبية لكل حالة، ثم تقوم بتقييم الحالة باستخدام ChatGPT ودليل تصنيف الإعاقة لتحديد التصنيف المناسب لكل حالة.
يتم توثيق النتيجة النهائية وتخزينها في النظام، مع إمكانية إرسال إخطار للمراجعة على صحة التخزين والتي معها يمكن نحدد الاحتياجات المطلوبة لكل حالة او شخص من اصحاب الهمم.
اف جي اي FGS والتحديات والاحتياجات المختلفة لأصحاب الهمم
وفي هذا الشان وجد ان الأمر يختلف من شخص لآخر ومن نوع الاعاقة الى الأخرى بل ان أصحاب الاعاقة المتشابهة تختلف احتاياجاتهم بناء على عوامل كثير مثل درجة الاعاقة وتاريخها والعمر والوزن وغيرها الكثير، ، مما ينشئ معه كم بيانات كثير تحتاج تحليل دقيق لتحديد احتياجات كل شخص، وابداع حلول ذكية تخاطب احتياجات كل واحد منهم ، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي AI و الشات جب بي تي ChatGPT وغيرها.
يظل أصحاب الهمم أحق ان تبدع اف جي اس FGS وغيرها، في خلق الحلول التكنولوجية التي تتفاعل مع احتياجتهم، فهم طاقة وعقوق مبدعه يمكن ان يفيدوا المجتمع في مناحي علمية كثيرة فالتقنيات المساعدة تسهل حياة ذوي الهمم ، وتساعدهم في التعلم والابداع.
وفي الختام تاتي مشاركة اف جي اس FGS في جيتكس GITEX GLOPAL 2024 ودل اهتمامها تطويع التكنولوجيا لتسهيل الحياة والتحول الرقمي حيث من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التطور في هذا المجال، وهو محل بحث وتطوير مستمر، حيث يتزايد الاهتمام باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة ذوي
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