“الديار العربية” توسع استثماراتها لتشمل تطوير مشاريع لوجستية مستدامة

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت“الديار العربية”، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، عن إستراتيجية جديدة تستهدف التوسع في أعمالها وتنويع محفظتها الاستثمارية، وذلك بتوجيه استثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية ويأتي ذلك ضمن التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز قطاعات حيوية تدعم النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاع الخدمات اللوجستية، وهو ما يتوافق مع“الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”.
وتستند“” في توجهها الجديد إلى رؤيتها الإستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة، حيث تسعى لتوسيع نطاق أعمالها لتشمل توفير حلول مبتكرة ومستدامة في مجال التطوير العقاري الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بالمباني الخاصة بالصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها.
وأشار نايف العطاوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن“التوجه الجديد للديار العربية يمثل خطوة إستراتيجية نحو تمكين رواد الأعمال الصناعيين من خلال تزويدهم بوحدات عقارية صناعية جاهزة تُساعدهم في تخفيف الأعباء والتكاليف الرأسمالية المرتبطة ببدء مشاريعهم، مما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وزيادة فرص نجاحهم في السوق”.
وأضاف العطاوي أن الشركة تهدف إلى التوسع في استثماراتها لتشمل تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك الاستحواذ على مواقع صناعية إستراتيجية، وتطوير بنية تحتية متكاملة تتضمن جميع الخدمات الأساسية التي تحتاج إليها العمليات التشغيلية للصناعات المختلفة، منوهًا بأن“الديار العربية” تستند في اهتمامها بهذا القطاع إلى المؤشرات الإيجابية للنمو الصناعي في المملكة، وما ينتج عنه من طلب متزايد على المنشآت الصناعية المدعومة بحزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال.
وأكد العطاوي أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي من خلال مبادرات متعددة، منها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يتمتع ببنية تحتية متطورة، مبينًا أن“الديار العربية” تسعى من خلال استراتيجيتها الاستثمارية الجديدة إلى تطوير وحدات المصانع الذكية الجاهزة والمستودعات النموذجية وتطبيق حلول مستدامة في معايير تطوير مشاريعها اللوجستية، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف البيئية لرؤية 2030 عبر تبني حلول لوجستية صديقة للبيئة.
وتُعد“الديار العربية” من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، وتتمتع بسجل حافل في تطوير وتسليم آلاف الوحدات وفق أعلى المعايير الدولية، فضلًا عن استمرارها في توسيع نطاق أعمالها بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز الابتكار والاستدامة في جميع مشاريعها، وتحقيق القيمة المضافة لعملائها والمجتمع.
الوسوم#الخدمات اللوجستية #الديار العربية #رؤية السعودية 2030
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