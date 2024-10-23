“الديار العربية” توسع استثماراتها لتشمل تطوير مشاريع لوجستية مستدامة

MENAFN - Asdaf News) أعلنت“الديار العربية”، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، عن إستراتيجية جديدة تستهدف التوسع في أعمالها وتنويع محفظتها الاستثمارية، وذلك بتوجيه استثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية ويأتي ذلك ضمن التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز قطاعات حيوية تدعم النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاع الخدمات اللوجستية، وهو ما يتوافق مع“الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”.

وتستند“” في توجهها الجديد إلى رؤيتها الإستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة، حيث تسعى لتوسيع نطاق أعمالها لتشمل توفير حلول مبتكرة ومستدامة في مجال التطوير العقاري الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بالمباني الخاصة بالصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها.

وأشار نايف العطاوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن“التوجه الجديد للديار العربية يمثل خطوة إستراتيجية نحو تمكين رواد الأعمال الصناعيين من خلال تزويدهم بوحدات عقارية صناعية جاهزة تُساعدهم في تخفيف الأعباء والتكاليف الرأسمالية المرتبطة ببدء مشاريعهم، مما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وزيادة فرص نجاحهم في السوق”.

وأضاف العطاوي أن الشركة تهدف إلى التوسع في استثماراتها لتشمل تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك الاستحواذ على مواقع صناعية إستراتيجية، وتطوير بنية تحتية متكاملة تتضمن جميع الخدمات الأساسية التي تحتاج إليها العمليات التشغيلية للصناعات المختلفة، منوهًا بأن“الديار العربية” تستند في اهتمامها بهذا القطاع إلى المؤشرات الإيجابية للنمو الصناعي في المملكة، وما ينتج عنه من طلب متزايد على المنشآت الصناعية المدعومة بحزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال.

وأكد العطاوي أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي من خلال مبادرات متعددة، منها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يتمتع ببنية تحتية متطورة، مبينًا أن“الديار العربية” تسعى من خلال استراتيجيتها الاستثمارية الجديدة إلى تطوير وحدات المصانع الذكية الجاهزة والمستودعات النموذجية وتطبيق حلول مستدامة في معايير تطوير مشاريعها اللوجستية، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف البيئية لرؤية 2030 عبر تبني حلول لوجستية صديقة للبيئة.

وتُعد“الديار العربية” من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، وتتمتع بسجل حافل في تطوير وتسليم آلاف الوحدات وفق أعلى المعايير الدولية، فضلًا عن استمرارها في توسيع نطاق أعمالها بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز الابتكار والاستدامة في جميع مشاريعها، وتحقيق القيمة المضافة لعملائها والمجتمع.

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