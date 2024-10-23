دبي تستضيف قياديات نسائية عالمية ضمن مُلتقى“إس إيه بي” لسيدات الأعمال

MENAFN - Asdaf News) اجتمعت قياديات في مجال الموارد البشرية من أوروبا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، للمشاركة في حدث مُلتقى“إس إيه بي” لسيدات الأعمال، الذي تنظمه عملاقة التقنيات المؤسسية العالمية“إس إيه بي” لتحفيز الحوار حول التنوع والمساواة والشمول، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الموارد البشرية.

وجمع الحدث الحصري، الذي أقيم بالشراكة مع“أدفانتج كونسلترز” و”مايكرسوفت” ورابطة“كونكتينغ وُمن إن تكنولوجي”، سيدات من المستوى التنفيذي في مجال الموارد البشرية لتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون، واستكشاف إمكانات التغيير التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي في بناء مبادرات التنوع والمساواة والشمول التي باتت ترسم ملامح ثقافةٍ أكثر شمولًا في أماكن العمل. وتعرفَت المشاركات في الحدث على قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز استراتيجيات الموارد البشرية، فيما تبادلنَ الأفكار المبتكرة الكفيلة بدعم ممارسات الشمول في مكان العمل.