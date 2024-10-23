دبي تستضيف قياديات نسائية عالمية ضمن مُلتقى“إس إيه بي” لسيدات الأعمال

(MENAFN
- Asdaf News)
اجتمعت قياديات في مجال الموارد البشرية من أوروبا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، للمشاركة في حدث مُلتقى“إس إيه بي” لسيدات الأعمال، الذي تنظمه عملاقة التقنيات المؤسسية العالمية“إس إيه بي” لتحفيز الحوار حول التنوع والمساواة والشمول، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الموارد البشرية.
وجمع الحدث الحصري، الذي أقيم بالشراكة مع“أدفانتج كونسلترز” و”مايكرسوفت” ورابطة“كونكتينغ وُمن إن تكنولوجي”، سيدات من المستوى التنفيذي في مجال الموارد البشرية لتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون، واستكشاف إمكانات التغيير التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي في بناء مبادرات التنوع والمساواة والشمول التي باتت ترسم ملامح ثقافةٍ أكثر شمولًا في أماكن العمل. وتعرفَت المشاركات في الحدث على قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز استراتيجيات الموارد البشرية، فيما تبادلنَ الأفكار المبتكرة الكفيلة بدعم ممارسات الشمول في مكان العمل.
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