غرفة التجارة الأوروبية في السعودية تستضيف فعالية“النساء في المناصب القيادية حوار من أجل مستقبل مستدام”

غرفة التجارة الأوروبية في السعودية تستضيف فعالية“النساء في المناصب القيادية حوار من أجل مستقبل مستدام”
التاريخ
10/23/2024 6:20:20 AM
(MENAFN
- Asdaf News)
استضافت غرفة التجارة الأوروبية في السعودية اليوم فعالية“النساء في المناصب القيادية – حوار من أجل مستقبل مستدام” تحت رعاية شركة دي إتش إل. تسلط هذه المبادرة الضوء على تبوء المرأة السعودية في المناصب القيادية في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة لعام 2030. وقد استضافت الفعالية دبلوماسيين وقادة في قطاعات مختلفة وصناع السياسات وكبار الجهات المعنية، وذلك بهدف تعزيز التنوع والشمولية وتمكين النساء عبر جميع قطاعات المجتمع.
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