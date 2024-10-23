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غرفة التجارة الأوروبية في السعودية تستضيف فعالية“النساء في المناصب القيادية حوار من أجل مستقبل مستدام”

10/23/2024 6:20:20 AM
(MENAFN- Asdaf News) استضافت غرفة التجارة الأوروبية في السعودية اليوم فعالية“النساء في المناصب القيادية – حوار من أجل مستقبل مستدام” تحت رعاية شركة دي إتش إل. تسلط هذه المبادرة الضوء على تبوء المرأة السعودية في المناصب القيادية في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة لعام 2030. وقد استضافت الفعالية دبلوماسيين وقادة في قطاعات مختلفة وصناع السياسات وكبار الجهات المعنية، وذلك بهدف تعزيز التنوع والشمولية وتمكين النساء عبر جميع قطاعات المجتمع.

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