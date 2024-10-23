حالة إحباط في برشلونة بسبب حكم مباراة بايرن ميونخ

MENAFN - Amman Net) خلفت هوية حكم برشلونة وبايرن ميونخ، يوم الأربعاء، أبطال أوروبا لكرة القدم، حالة من الإحباط وسط النادي الكتالوني وأنصاره، وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويستعد برشلونة، لاستضافة نظيره بايرن ميونخ، مساء يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك.

ووفقا للموقع الرسمي لليويفا، سيدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ليعيد إلى أذهان أنصار البارسا ذكريات سيئة، حسب الصحيفة الإسبانية.

وسبق أن أدار فينسيتش مباراة واحدة فقط لبرشلونة، كانت ضد إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وخسر فريق المدرب تشافي هرنانديز آنذاك 0-1، وأنهى مرحلة المجموعات في المركز الثالث، مما تسبب في خروجه من دوري أبطال أوروبا والاتجاه للعب في الدوري الأوروبي.

وفي تلك المباراة، التي أقيمت يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لم يعلن فينسيتش عن ركلة جزاء واضحة بعد لمسة يد من دومفريز في الدقيقة 92.

كما ألغى الحكم هدف بيدري بسبب لمسة يد عرضية من أنسو فاتي، فضلا عن رفضه إشهار بطاقة حمراء في وجه التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب إنتر بعد تدخله القوي في الدقيقة 45 على سيرجيو بوسكيتس.

في المقابل، أدار السلوفيني مواجهة لبايرن ميونخ في أبريل/نيسان من العام نفسه ضد فياريال (1-1) على ملعب أليانز أرينا، وأيضا في أبريل/نيسان 2024 ضد لاتسيو، وفاز الفريق البافاري 3-0.



