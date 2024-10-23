إسرائيل تبدأ ضربات على صور اللبنانية ونزوح جماعي من المدينة

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا كثيفا على قلب مدينة صور جنوب لبنان، حيث شنت 3 غارات متتالية، في الأثناء أعلنت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية مقتل 3 جنود وضباط إسرائيليين في معارك لبنان أمس الثلاثاء.

وكان جيش الاحتلال طلب اليوم من سكان في منطقة بصور إخلاء مساكنهم "قبل عمل عسكري" ينوي القيام بها، ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس السكان إلى إخلاء منازلهم فورا -مرفقا رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها- مؤكدا أن "كل من يوجَد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

في الأثناء قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إن 3 جنود وضباط إسرائيليين قتلوا أمس الثلاثاء في معارك لبنان، وذلك وسط استمرار جيش الاحتلال بشن غارات على مواقع مختلفة بلبنان وطلبه من سكان أحياء بمدينة صور جنوب البلاد بإخلائها قبل "عمل عسكري" ينوي القيام به، في المقابل أعلن حزب الله قصف قاعدة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 752 عسكريا ، الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جبهات غزة والضفة الغربية ولبنان.

من ناحيته، أعلن حزب الله اليوم الأربعاء أنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه قاعدة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب ردا على "الاعتداءات والمجازر" التي ترتكبها إسرائيل.

وأوضح بيان صادر عن الحزب أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب "بصلية صاروخية نوعية". وسبق للحزب أن استهدف هذه القاعدة مرات عدة.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخين سقطا اليوم في إسرائيل أحدهما على مصنع في عكا والثاني على مصنع في كريات بياليك بخليج حيفا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم إطلاق صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى كما انطلقت صفارات الإنذار في كريات شمونة وبلدات في محيطها بالجليل الأعلى، وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أيضا بسماع دوي انفجار في تل أبيب، وقالت إن حركة الملاحة توقفت في مطار بن غوريون.

كما قال حزب الله إنه قصف برشقات صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في كل من مستوطنة المنارة ومسغاف عام وكريات شمونة، وقد أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في مسغاف عام وكفار غلعادي بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو اعترض منذ الصباح 4 طائرات مسيرة من بينها طائرتين مسيرتين في منطقة إيلات، كما قال إنه رصد إطلاق 25 قديفة من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل الأعلى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض مسيرتين أطلقتا من منطقة الشرق واخترقتا المياه الإسرائيلية في إيلات، كما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنهم اعترضوا كذلك طائرة مسيرة في الأجواء السورية انطلقت من الشرق.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد صرّحت في بيانين إنها هاجمت إيلات بطائرات مسيرة مرتين اليوم الأربعاء، مؤكدة أنها ضربت أهدافا حيوية هناك.

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن "سلاح الجو قصف خلال اليومين الماضيين

3 قادة ميدانيين لحزب الله في مناطق جبشيت وجويا وقانا جنوب لبنان كانوا يقودون عمليات ضد إسرائيل، من بينها إطلاق قذائف صاروخية ومضادات للدروع على البلدات الإسرائيلية".

وأضاف في بيانه الصباحي اليوم أن قواته "قضت خلال الـ24 ساعة الماضية على 70 مسلحا من حزب الله في عمليات برية وجوية، ودمرت مخزونات أسلحة من بينها قذائف صاروخية وقذائف مضادة للدبابات وقذائف هاون"، بحسب البيان.

وافاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على منطقة وادي برغز جنوبي لبنان، كما استهدفت بلدة الخيام بغارة أخرى، وشن كذلك غارة على محيط بلدتي عين بوسوار وحانين وقصف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

ومساء أمس الثلاثاء، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على 3 مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث استهدفت تلك الغارات مناطق الليلكي وبرج البراجنة وحارة حريك.

واستشهد مساء أمس 19 شخصا وأصيب 35 آخرين في غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال على مساكن ومجمعات تجارية جنوبي وشرقي لبنان طالت أقضية النبطية وبنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صيدا في محافظة الجنوب (جنوب) وقضائي بعلبك والهرمل بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق).

على الصعيد السياسي، قال مصدر عسكري إسرائيلي لموقع المونيتور الأميركي إنه ليس على إسرائيل أن تحكم لبنان أو أن تحدد من سيحكمه.

وأضاف المصدر أن ما تريده إسرائيل هو إبعاد حزب الله شمال نهر الليطاني وتعزيز الحكومة اللبنانية، وإذا لم يتم تطبيق هذا الترتيب فإن إسرائيل ستنفذه بكل الوسائل المتاحة، على حد زعمه.

كما قال إن حزب الله يريد إنهاء هذه الحرب بعد تعرضه لأسواء ضربة في تاريخه -حسب قوله- وكذلك إيران، مؤكدا أن دور الولايات المتحدة في الجولة المقبلة من الهجوم على إيران سيكون حاسما.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2546 شهيدا و11 ألفا و862 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية حتى نهاية يوم الاثنين الماضي.