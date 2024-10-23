الاحتلال يستولي على مركبة ويحطم أخرى جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مركبة وحطمت أخرى في قرية الكرمل جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة مقر البركة بالقرية، واستولت على مركبة المواطن علي ربعي، وحطمت مركبة أخرى.

كما طارد الاحتلال عددا من مركبات المواطنين، وأطلق الرصاص الحي تجاهها.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية الطيارة على الشوارع والمفترقات الرئيسية بين التجمعات والقرى وخرب مسافر يطا جنوب الخليل، والاستيلاء على المركبات، والتدقيق في هويات المواطنين، وغيرها من الممارسات وعمليات الاعتقال والضرب والتخريب.

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