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الاحتلال يقتحم عناتا شمال شرق القدس

10/23/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة، إذ توجهت القوة إلى محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة.

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