الاحتلال يقتحم عناتا شمال شرق القدس
التاريخ
10/23/2024 6:10:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة، إذ توجهت القوة إلى محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة.
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