ممثل أرجنتيني يهودي الأصل: غزة لن تهزم أبدا

MENAFN - Palestine News ) بونيس آيرس/ PNN - قال الممثل الأرجنتيني الشهير من أصل يهودي، نورمان بريسكي، الثلاثاء، إن "غزة لن تُهزم أبدا"، وذلك في كلمة خلال حفل توزيع جوائز مارتن فييرو السينمائي الذي أقيم في البلاد.

وتطرق بريسكي، وهو مخرج وكاتب المسرحي بنفس الوقت ، وحصل على جائزة في الحفل، إلى ما يحدث في قطاع غزة حيث تتواصل الهجمات والإبادة الإسرائيلية.

وقال بريسكي وهو من أصل يهودي: "غزة لن تُهزم أبدا، لا يهم إذا صفقت لي أكثر أو أقل، لكنني أشعر بذلك في دمي، أنا أدافع عن شعب غزة الذي يقتل".

وبعد أن لقي كلامه عن غزة تصفيقا "هائلا"، أكد بريسكي على مشاكل السينما الأرجنتينية قائلا: "انتبهوا لما أقول، لقد تعطرت كثيرا اليوم، هناك أيضا أشخاص يصمتون الآن إلى جانب الذين يصفقون لنا، نحن لسنا صناع السينما، بل على العكس نحن أبطالها".

وتعتبر ليلة جوائز مارتن فييرو السينمائية من قبل الإذاعة والتلفزيون الأرجنتيني حفل توزيع الجوائز الأكثر شهرة في البلاد.