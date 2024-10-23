ممثل أرجنتيني يهودي الأصل: غزة لن تهزم أبدا

(MENAFN
- Palestine News Network
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بونيس آيرس/ PNN - قال الممثل الأرجنتيني الشهير من أصل يهودي، نورمان بريسكي، الثلاثاء، إن "غزة لن تُهزم أبدا"، وذلك في كلمة خلال حفل توزيع جوائز مارتن فييرو السينمائي الذي أقيم في البلاد.
وتطرق بريسكي، وهو مخرج وكاتب المسرحي بنفس الوقت ، وحصل على جائزة في الحفل، إلى ما يحدث في قطاع غزة حيث تتواصل الهجمات والإبادة الإسرائيلية.
وقال بريسكي وهو من أصل يهودي: "غزة لن تُهزم أبدا، لا يهم إذا صفقت لي أكثر أو أقل، لكنني أشعر بذلك في دمي، أنا أدافع عن شعب غزة الذي يقتل".
وبعد أن لقي كلامه عن غزة تصفيقا "هائلا"، أكد بريسكي على مشاكل السينما الأرجنتينية قائلا: "انتبهوا لما أقول، لقد تعطرت كثيرا اليوم، هناك أيضا أشخاص يصمتون الآن إلى جانب الذين يصفقون لنا، نحن لسنا صناع السينما، بل على العكس نحن أبطالها".
وتعتبر ليلة جوائز مارتن فييرو السينمائية من قبل الإذاعة والتلفزيون الأرجنتيني حفل توزيع الجوائز الأكثر شهرة في البلاد.
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