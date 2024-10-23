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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مدينة القدس

10/23/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المحرر عبد بربر، عند أحد الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المحتلة، وهو من سكان حي رأس العمود.

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