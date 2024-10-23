الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مدينة القدس

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مدينة القدس
التاريخ
10/23/2024 6:10:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المحرر عبد بربر، عند أحد الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المحتلة، وهو من سكان حي رأس العمود.
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