جامعة القدس ونقابة الاخصائيين الاجتماعين توقيع اتفاقية تعاون

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جامعة القدس ونقابة الاخصائيين الاجتماعين توقيع اتفاقية تعاون
القدس /PNN / وقّعت نقابة الاخصائين الاجتماعيين والنفسيين فرع بيت لحم و جامعة القدس اتفاقية تعاون بين الجانبين
و جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، وبحضور الدكتور اياد الحلاق والدكتورة علا حسين منسق برنامج ماجستير الارشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس و د. سعيد عوض و أ.د عمر الريماوي
ود. اشرف ابو خيران
فيما حضر عن النقابة رئيسها الأستاذ حمادة ربيع، وبحضور الاستاذ عايد حوشية.
وتضمن الاتفاقية العمل على تعزيز
ما بين الجامعة و النقابة بهدف
توطيد العلاقات مع كافة النقابات المتخصصة في الوطن، وبشكل خاص العاملين المهنيين في المجال النفسي والاجتماعي وجهودهم الكبيرة في ظل صدمات مستمرة وعابرة للأجيال يعيشها أبناء شعبنا الحبيب.
وتنص الاتفاقية على منح منتسبي نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين – فرع بيت لحم منحة 50٪ للالتحاق ببرنامج الإرشاد النفسي والتربوي، على أن يتم ترشيح المؤهلين وفقاً لشروط محددة تشمل الدرجة الأكاديمية والخبرة العملية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات مختلفة منها برامج التدريب العملي والميداني: تنظيم برامج تدريبية للطلبة والخريجين تشمل الممارسة الميدانية في المؤسسات الاجتماعية والنفسية بالتنسيق بين الجامعة والنقابة، بما يساهم في تطوير المهارات العملية وتطبيق النظريات الأكاديمية.
كما تتضمن الاتفاقية عقد ورش عمل
ودورات تدريبية مشتركة للعاملين في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي، بهدف
تعزيز الخبرات المهنية وتطوير مهاراتهم بناءً على آخر المستجدات في الميدان.
كما تفتح الاتفاقية فرص التدريب للخريجين و توفير فرص تدريب داخل المؤسسات المرتبطة بالنقابة.تساعد الخريجين على اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة للحصول على التراخيص المهنية أو تحسين فرصهم في سوق العمل الى جانب العمل على تطوير المناهج الدراسية: التعاون في تحديث المناهج الأكاديمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، واعتماد أفضل الممارسات المهنية المتبعة في مجالات الارشاد النفسي والتربوي.
وتدعو الاتفاقية الى تشجيع البحث العلمي المشترك بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس وأعضاء النقابة، وخاصة في المجالات التي تعنى بالصحة النفسية والإرشاد النفسي والتربوي، وتشجيع المبادرات الطلابية البحثية والعمل على نشر الوعي المجتمعي: إطلاق حملات توعية مشتركة تركز على الصحة النفسية والإرشاد النفسي والتربوي بهدف تعزيز الوعي العام في المجتمع الفلسطيني.
وتتضمن الاتفاقي تنفيذ مشاريع مؤتمرات وأيام علمية مشتركة: تنظيم مشاريع ومؤتمرات علمية مشتركة تسلط الضوء على القضايا النفسية والاجتماعية ذات الصلة بالمجتمع الفلسطيني، وتشجيع مشاركة الأكاديميين والمهنيين في هذا المجال.
و
يبدأ تنفيذ الاتفاقية اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024/2025.
MENAFN23102024000205011050ID1108810332
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.