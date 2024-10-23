MENAFN - Palestine News ) جامعة القدس ونقابة الاخصائيين الاجتماعين توقيع اتفاقية تعاون

القدس /PNN / وقّعت نقابة الاخصائين الاجتماعيين والنفسيين فرع بيت لحم و جامعة القدس اتفاقية تعاون بين الجانبين

و جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، وبحضور الدكتور اياد الحلاق والدكتورة علا حسين منسق برنامج ماجستير الارشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس و د. سعيد عوض و أ.د عمر الريماوي

ود. اشرف ابو خيران

فيما حضر عن النقابة رئيسها الأستاذ حمادة ربيع، وبحضور الاستاذ عايد حوشية.

وتضمن الاتفاقية العمل على تعزيز

ما بين الجامعة و النقابة بهدف

توطيد العلاقات مع كافة النقابات المتخصصة في الوطن، وبشكل خاص العاملين المهنيين في المجال النفسي والاجتماعي وجهودهم الكبيرة في ظل صدمات مستمرة وعابرة للأجيال يعيشها أبناء شعبنا الحبيب.



وتنص الاتفاقية على منح منتسبي نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين – فرع بيت لحم منحة 50٪ للالتحاق ببرنامج الإرشاد النفسي والتربوي، على أن يتم ترشيح المؤهلين وفقاً لشروط محددة تشمل الدرجة الأكاديمية والخبرة العملية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات مختلفة منها برامج التدريب العملي والميداني: تنظيم برامج تدريبية للطلبة والخريجين تشمل الممارسة الميدانية في المؤسسات الاجتماعية والنفسية بالتنسيق بين الجامعة والنقابة، بما يساهم في تطوير المهارات العملية وتطبيق النظريات الأكاديمية.



كما تتضمن الاتفاقية عقد ورش عمل

ودورات تدريبية مشتركة للعاملين في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي، بهدف

تعزيز الخبرات المهنية وتطوير مهاراتهم بناءً على آخر المستجدات في الميدان.



كما تفتح الاتفاقية فرص التدريب للخريجين و توفير فرص تدريب داخل المؤسسات المرتبطة بالنقابة.تساعد الخريجين على اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة للحصول على التراخيص المهنية أو تحسين فرصهم في سوق العمل الى جانب العمل على تطوير المناهج الدراسية: التعاون في تحديث المناهج الأكاديمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، واعتماد أفضل الممارسات المهنية المتبعة في مجالات الارشاد النفسي والتربوي.

وتدعو الاتفاقية الى تشجيع البحث العلمي المشترك بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس وأعضاء النقابة، وخاصة في المجالات التي تعنى بالصحة النفسية والإرشاد النفسي والتربوي، وتشجيع المبادرات الطلابية البحثية والعمل على نشر الوعي المجتمعي: إطلاق حملات توعية مشتركة تركز على الصحة النفسية والإرشاد النفسي والتربوي بهدف تعزيز الوعي العام في المجتمع الفلسطيني.



وتتضمن الاتفاقي تنفيذ مشاريع مؤتمرات وأيام علمية مشتركة: تنظيم مشاريع ومؤتمرات علمية مشتركة تسلط الضوء على القضايا النفسية والاجتماعية ذات الصلة بالمجتمع الفلسطيني، وتشجيع مشاركة الأكاديميين والمهنيين في هذا المجال.

و

يبدأ تنفيذ الاتفاقية اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024/2025.