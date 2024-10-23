إسحق بريك توقع حدوث 7 أكتوبر ويرى أن إسرائيل ستنهار قريباً إذا استمرت الحكومة الحالية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يرا إسحق بريك أن مواطنو إسرائيل ينقسمون إلى قسمين، قسم له نظرية مختلفة من حيث مضمونها فيما يتعلق بالتهديد الوجودي للدولة ومواطنيها، وقسم يرى ضرورة في تدمير حماس وحزب الله في هذه الحرب لإزالة التهديد الوجودي. في المقابل، يعتبر القسم الثاني الحاجة مهمة لتدمير حماس وحزب الله، ولكنه يقول في هذه المرحلة إنه ليس بإمكان الجيش الإسرائيلي تحقيق هذا الإنجاز، لذلك يجب العمل على وقف القتال وإجراء تسوية لإنقاذ الدولة من الانهيار.

من يفحص الوضع الذي وصلنا إليه في الحرب، من حيث الوقائع وقدرة الجيش الإسرائيلي، سيدرك أن الوقائع على الأرض مختلفة بالمطلق مقارنة برغبة مواطني الدولة في تدمير حماس وحزب الله واجتثاث النظام الإيراني. في ظل غياب قدرات الجيش الإسرائيلي، إذا استمرت هذه الحرب، فلن ننتصر، بل سنتحطم.

جميع السيناريوهات التي ذكرتها خلال فترة طويلة تحدث أمام ناظرينا، في الحقيقة بقوة أقل مما خطط له حزب الله، نتيجة تصفية حسن نصر الله وأترابه، ومؤخراً تصفية السنوار، لكن الاتجاه السيئ لانهيار الدولة بقي على حاله، ما دامت حرب الاستنزاف مستمرة. للأسف، سيرتفع لاحقاً حجم التهديد على إسرائيل من جديد في الوقت الذي ندخل فيه إلى المعادلة إيران أيضاً. أتحدث عن الوضع الصعب في الدولة، الآخذ في التفاقم أمام ناظرينا منذ فترة طويلة، على أساس حقائق ثابتة. في الواقع، التدهور أبطأ قليلا. ولكن لا يهم إذا كان ذلك سيستغرق أسابيع أو أشهراً أو حتى سنوات للوصول إلى النتيجة النهائية وكل ما يتعلق بها. هناك الكثير مما يجب فعله لإنقاذ الدولة من الانهيار في كل مجالات الحياة، ويمكن فعل ذلك، لكن لا أحد نتحدث معه الآن في المستوى السياسي والعسكري. لذا، لا يمكن وقف هذه العملية الفظيعة إلا باستبدال القيادة السياسية والعسكرية.

تعقب كل نجاح للجيش الإسرائيلي سعادة وسرور وكأننا نجحنا في اجتثاث الإرهاب والانتصار في الحرب. ولكن العاقل يدرك بأن وضع الدولة الأمني في المنطقة آخذ في التعقد والتدهور، ولا زعيم في المستوى السياسي أو الأمني ينظر للمدى البعيد ويفهم الصورة الاستراتيجية الشاملة.

من المؤسف الحديث عن معظم المحللين في وسائل الإعلام؛ ففي كل ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بأمن الدولة فإن عالمهم ضيق مثل عالم النملة، فضلاً عن غالبية الجمهور، الذي يعيش في حالة نشوة غير مسيطر عليها ولا يعرف ما ينتظره في المستقبل. لا شك لدي بأن مواطني إسرائيل سيستيقظون على واقع صعب إذا ما استمروا في التصفيق بدلاً من فهم الواقع كما هو، ويغيروه، رغم تصفية حسن نصر الله والسنوار. والمهم أن يدرك الجمهور ما يحدث لنا حقاً. وإذا لم نعترف بالحقيقة فلن نعرف كيفية مواجهتها.

نتنياهو وأترابه لا ينوون استغلال الفرصة، والتوصل إلى اتفاق لتحرير المخطوفين. يواصل رئيس الحكومة كالعادة إصدار تصريحات غير عقلانية عن تدمير حماس بشكل مطلق، وتدمير حزب الله وإضعاف إيران. وقبل حدوث كل ذلك، لا ينوي مناقشة أي اتفاق سياسي. ولأن جميع خططه خيالية، فلن يتم إطلاق سراح المخطوفين، وستستمر حرب الاستنزاف ومعها انهيار الدولة في كل مجالات الحياة. كثيرون هنا يتصرفون مثل قطيع هائم ويدعمون رئيس حكومة يقود دولة إسرائيل إلى طريق مسدود. وعندما يستيقظون، سيكون الوقت قد تأخر جداً.

