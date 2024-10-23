اجتماع مسؤولون ماليون عالميون وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي

(MENAFN
) يجتمع كبار المسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع وسط تزايد عدم اليقين الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، ومخاوف من أن الانتخابات الأمريكية المقبلة قد تؤدي إلى نشوب نزاعات تجارية جديدة وتقويض التعاون متعدد الأطراف. من المتوقع أن تجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من عشرة آلاف مشارك، بما في ذلك وزراء المالية، ومسؤولون من البنوك المركزية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، لمناقشة التحديات مثل النمو العالمي غير المستقر، وضغوط الديون المتزايدة، وتمويل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
كذلك تأتي هذه الفعالية في سياق تحولات سياسية محتملة في الولايات المتحدة، لا سيما إمكانية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 5 نوفمبر. مثل هذا الانتصار يمكن أن يعطل المشهد الاقتصادي الدولي، حيث قد يقوم ترامب بفرض تعريفات جديدة واسعة النطاق على شركاء التجارة الأمريكيين والابتعاد عن التعاون في مجال المناخ، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
بينما أشار جوش ليبك، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي ورئيس مركز الجغرافيا الاقتصادية في مجلس الأطلسي، إلى أهمية الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أنها ليست مدرجة رسميًا على جدول أعمال الاجتماع. وأكد أن نتيجة الانتخابات قد يكون لها عواقب كبيرة على سياسة التجارة العالمية، ومستقبل الدولار الأمريكي، واختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم، وكل هذه الأمور ستؤثر على اقتصادات الدول في جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، في نهج إدارة بايدن الذي يركز على تعزيز التعاون متعدد الأطراف في قضايا مثل تغير المناخ، والضرائب، وإعفاء الديون، إذا فازت في الانتخابات. من المحتمل أن تحافظ سياساتها على الاستمرارية في جهود الولايات المتحدة للتفاعل مع المجتمع العالمي حول هذه القضايا الملحة.
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