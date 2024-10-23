النيجر تسعى لتصبح قوة نفطية وسط التحديات السياسية

(MENAFN
) لطالما سعت النيجر إلى أن تصبح قوة نفطية في منطقة الساحل الإفريقي، من خلال دفع العديد من المشاريع لتحقيق هذا الهدف، وأبرزها إنشاء خط أنابيب بقيمة 5 مليارات دولار يربط حقولها النفطية بالموانئ في بنين المجاورة. ومع اقتراب اكتمال خط الأنابيب، تثار تساؤلات حول فرص النيجر في أن تصبح لاعباً بارزاً في صناعة النفط، خاصة في ظل التوترات السياسية مع بنين، التي من المتوقع أن تصدر شحنات النفط النيجري.
كذلك تأتي جهود النيجر للتحول إلى قوة نفطية وسط منافسة مع قوى أخرى كبيرة في هذا القطاع، بعد مرور عام على الانقلاب الذي شهدته البلاد، عندما أطاح قائد الحرس الرئاسي، عبد الرحمن تياني، بالرئيس السابق محمد بازوم. وقد أدى هذا الانقلاب إلى انتقادات دولية وفرض عقوبات على البلاد، مما زاد من تعقيد طموحات النيجر في قطاع النفط.
كما أشار المحلل السياسي النيجري ناصر سدو إلى التحديات التي تواجه طموحات النيجر النفطية، مؤكداً أن العقبات السياسية، وخاصة العلاقة المتوترة مع بنين، تشكل التحدي الأكبر. ولفت سدو إلى أن استمرار إغلاق الحدود عطل خطط تصدير أولى شحنات النفط، التي كانت تتوقع أن تصل إلى 120 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب. وقد أدى ذلك إلى تأخير قدرة النيجر على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وأضاف سدو أن بنين تبدو وكأنها تنتظر تغيّرًا في موقف النيجر، لكن الأسباب وراء قرار الحكومة بالإبقاء على الحدود مغلقة لا تزال غير واضحة. وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق من إعادة فتح الحدود لتدشين خط الأنابيب، لم تتخذ حكومة النيجر تلك الخطوة بعد. كما أشار سدو إلى أن الوضع تفاقم بسبب العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقب الانقلاب، مما زاد من التوترات مع الدول المجاورة، رغم انفتاح النيجر وتقاربها مع مالي وبوركينا فاسو.
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